EL SENTIDO DE ESTADO, PERDIDO. Para los que hemos gobernado con mayorías absolutas, aunque solo sea un ayuntamiento, se nos hace muy difícil comprender la lógica actual de no favorecer ningún acuerdo, por muy necesario que sea. El principio de “cuanto peor, mejor” impera ya no en muchos ayuntamientos, sino en prácticamente todos los gobiernos regionales, y por supuesto, a nivel nacional. En estas condiciones es muy complicado gobernar. Muy complicado y muy poco productivo por cuanto hay docenas, centenares de actuaciones que no se pueden llevar a cabo por no disponer de una mayoría suficiente. A cada pleno del Congreso o del Senado, me pregunto hasta dónde llegará la oposición y ya no hay ninguna duda: hasta donde sea necesario con tal se obstaculice la acción de gobernar. Es decir, ya no existe la lógica dinámica gobierno – oposición, sino la de oposición contra el gobierno, proponga lo que proponga, por muy efecto positivo pueda tener sobre el conjunto de los ciudadanos. Lo preocupante de esta situación es que se alarga en el tiempo y no parece tenga final visible. Si antes un candidato llegaba para darse a conocer, preparar equipo, programa y batallar una, dos o tres veces para ganar, ahora el trámite es totalmente diferente. Se llega y se quiere ganar al día siguiente. No hay un mientras tanto, o un paso intermedio para conocer el país, las instituciones, planificar equipo y programa. No, no, esto es lo de menos. Hay que ganar a la primera o desaparecer en el olvido. Y claro, cuando el embate es a una sola jugada, hay que jugar fuerte, y pegar para dejar fuera de combate al adversario, convertido en enemigo. Así, pues no hay término medio, no hay visión de Estado, porque solo hay visión de ganador. Y a ser posible por K.O. Es decir, todo vale, y en esto el PP está copiando a VOX. Ha abandonado el sentido de Estado que en algún momento había tenido para convertirse en un adversario feroz, sin dejar ningún resquicio a la negociación y al pacto. Es increíble tener todavía varios organismos vitales del Estado sin renovar, simplemente porque ahora no les conviene. Nunca es el momento oportuno. Se busca cualquier excusa por peregrina que sea y se va repitiendo hasta la saciedad. Es igual no tenga ni pies ni cabeza, están convencidos de que los suyos se lo van a creer. Y ya está, aquí paz y allá gloria. Así vamos pasando las semanas, los meses y los años hasta llegar a las elecciones en las que echan el resto. Y si esto pasa a nivel nacional, qué no ha de pasar en Cataluña, donde los partidos independentistas solo piensan en sus cosas, lejos de cualquier planteamiento de Estado. Para ellos el Estado es un obstáculo contra el cual tienen que luchar. Representa todo lo que ellos combaten. Bueno, combaten de palabra y gesto, pero no con hechos. No deja de ser penoso escuchar a sus portavoces, hablando de cosas serias sin ningún conocimiento ni estrategia concreta. Sueltan sus discursos prefabricados con las mismas arengas de siempre, y punto. Detrás, no hay nada más que palabrería y teatro para sus bases. No quieren darse cuenta que la mayoría ha desconectado y por mucho que critiquen y acusen, no sirve para nada. Se hace muy larga esta legislatura pero hay que reconocer el aguante y sentido de Estado que sí tiene el PSOE, con Pedro Sánchez, al frente.