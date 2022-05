DEJEN LA LENGUA, LAS LENGUAS, EN PAZ Otra vez estamos en conflicto, por las lenguas, en la escuela. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha dado un último plazo de 15 días, para cumplir la resolución de usar un 25% la lengua castellana, en los currículos escolares. En su primera resolución, proponía este porcentaje como salida al conflicto. Varios partidos, consideraron llegado el momento de blindar las lenguas, por ley, y así evitar nuevas denuncias e interpretaciones sesgadas. Fue así como se unieron en un mismo proyecto: PSC, ERC, Junts X Cat, y los Comunes. Sumados representan cerca de un 80% de la Cámara Catalana. Poco después de hacerse la foto conjunta, empezaron los problemas dentro de Junts x Cat, el partido al que pertenece Puigdemont y la presidenta del Parlament, criticando el acuerdo y poniéndolo en cuestión. Han pasado los días y las semanas, y lo que parecía resuelto, ha quedado en suspenso, a la espera de ver si los 3 partidos la tramitan igualmente, o esperan se les una Junts. No parece vaya a pasar, y menos antes del Congreso, de principios de junio. Todo indica que prefieren estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo, y el presidente Aragonés no se atreve a dejarlos atrás. Se comprende, pues que el TSJC, crea que le están tomando el pelo y haya dictado la resolución de los 15 días, aunque sea poco antes de terminar el curso lectivo. Y para enredar más el momento, desde el departamento de educación se anima a los directores y profesores a seguir como si nada hubiera ocurrido. Otra insensatez porque quien desoiga la resolución, puede ser llevado ante los tribunales por desobediencia y prevaricación. ¿Habrá directores y profesores tan insensatos? Lo dudo, porque es muy fácil desobedecer de palabra, pero otra cosa es hacerlo con hechos. Los impulsores de las denuncias y reclamaciones a favor del bilingüismo están preparados para recurrir ante los tribunales, en caso de desobediencia. Estamos, pues, inmersos en otro conflicto típico de partidos nacionalistas. La lengua es un arma de doble filo, y quien la use para hacer daño al contrario, producirá daños colectivos. Es lo que pasa ahora mismo en Cataluña. Y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que este conflicto daña especialmente al catalán porque muchos colectivos lo ven como una lengua impuesta. Fatal, para su uso y fomento. No se extrañe nadie del retroceso en su uso a nivel individual y colectivo. En pocos años, precisamente en los años del proceso independentista, ha bajado su uso y su aprendizaje. Pues bien habría que estudiar estos efectos, corregirlos y apostar por el uso del catalán y castellano como fórmula para dominar los dos, y a partir de aquí añadir el inglés y un cuarto idioma, antes de finalizar estudios. De momento, no se va por este camino. Otro error de manual.