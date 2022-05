CANDIDATOS PARA PUEBLOS PEQUEÑOS. El concepto de municipio es universal, pero el de pueblo tiene diferentes acepciones según la región en la que esté ubicado. En muchas regiones de España se habla de pueblo en municipios de cinco, seis o siete mil habitantes. En Cataluña, éste es el tope, a partir de aquí ya hablamos de ciudades. En la España vaciada, tenemos 1.319 pueblos con menos de 100 habitantes. Sí, sí, estimado lector, ha leído bien. Los equivalentes a un edificio de mediano tamaño de cualquier ciudad española, y sin embargo tienen ayuntamiento, juzgado de paz, normalmente parroquia, y perdieron hace tiempo la pequeña escuela que tenían. Pues bien, se acercan las próximas elecciones municipales, después de 43 años de las primeras, en democracia. Un nuevo reto para encontrar candidatos que acepten presentarse en estos pequeños pueblos, por un período de 4 años. Lo que dura un mandato municipal. En los de menos de 100 habitantes se elige a un solo candidato para ser el Alcalde- Presidente del Concejo municipal, si éste es el régimen por el que funciona, o a tres candidatos, para un Consistorio mínimo. De los tres, uno será el Alcalde – Presidente. Los vecinos censados tendrán uno o dos votos, como máximo, así queda uno ,para una lista alternativa. A partir de aquí, entre 101 y 250 se eligen a 5, en listas abiertas, en las cuales los censados pueden dar un máximo de 4 votos. A partir de los 251 habitantes, las listas son cerradas. En una progresión que va de 251 a 1.000, se eligen a 7. De 1.000 a 2.000, se eligen a 9. Y de 2.000 a 5.000 a 11, etc. Llegados aquí, el tema es cómo encontrar candidatos, dispuestos a dedicar una parte del tiempo libre, a los asuntos municipales. Para los no informados en temas municipales, hay que saber la intensidad de la dedicación a un ayuntamiento, por pequeño que sea. Cada día hay novedades, cada día hay asuntos por resolver, y desde hace años existe una inflación creciente en burocracia, hasta límites insospechados. Esto provoca deserciones y dificultades a la hora de encontrar personas dispuestas a fichar por 4 años. Quede claro que la inmensa mayoría lo hacen por puro altruismo, sin compensación económica, o por indemnizaciones por asistencia a plenos y juntas, que son más simbólicas que reales. Solo a partir de los 5.000 habitantes, puede haber algunos sueldos por dedicación o compensaciones un poco más elevadas. Hablaré otro día de estos casos. Vuelvo al principio. He ostentado 12 años el cargo de concejal de gobierno y 28 años el de Alcalde sin ninguna remuneración económica. En los últimos mandatos, recibía como el resto de miembros del Consistorio, 40 euros por Pleno (uno cada tres meses). Es así como funcionan el noventa por ciento de los pequeños municipios. Dicho esto, sí ha de quedar claro que estar en un Consistorio, es el mejor puesto para transformar la vida en un pueblo, por pequeño que sea. Hay multitud de ocasiones para mejorar las infraestructuras, equipamientos y servicios. Conseguir ayudas de todo tipo de administraciones superiores, para equipar el pueblo y luchar contra la despoblación. A quien le guste el voluntariado, éste puede ser el lugar ideal. El conocimiento del territorio, de la gente, de las actividades… permite incidir sobre lo que se puede hacer para mejorar el entorno y apostar por un progreso, sano y seguro. No es fácil el trabajo, pero es altamente gratificante porque en poco tiempo se pueden ver los resultados de la acción de gobierno. Animo a todos los lectores a implicarse en la gestión municipal y muy especialmente a todos los residentes en pueblos pequeños. Hacen falta muchas manos para hacer frente a los retos que tenemos por delante.