UNA VOLTA PEL POBLE UN DIJOUS DE PASQUA. He arribat a les 6 de la tarda, d’una excursió al sud de França i he aprofitat per donar una volta pel poble. Un dia esplèndid per ser Setmana Santa. Molts anys ha estat tradició, el fred i la pluja, esperem duri uns quants dies més aquesta bonança. He començat la volta per les obres del nou magatzem, acabades ja les 3 parets, queda la de davant, i ja podran començar a cobrir. Impressiona veure tota l’obra des de dalt, i constatar l’espai disponible. Aviat caldrà pensar en com quedarà tota l’esplanada i com es connecta l’espai de la font, amb el de la coberta. Els detalls sempre son importants, i més quan la superfície és tan gran. Després, he constatat el nou interès pel tennis, amb un bon nombre de jugadors. Uns jugant i altres, esperant jugar. Em venen els records de quan alguns deien que no tindria èxit una pista de tennis a Borredà. Amb els lògics alts i baixos, la pista ha tingut i pel que veig té una clara justificació. I el pàdel té una requesta immensa. Quatre jugant, i altres quatre a punt de poder-ho fer. També aquí hi hagueren els detractors de la inversió. Perquè fer una pista de pàdel ? Doncs, per jugar-hi. He de dir que no he conegut cap dels que jugaven ni dels que esperaven. I gran èxit també de l’espai infantil, i per adults. Aquesta barreja és molt positiva perquè permet pares i fills fer exercici i joc en un mateix espai. He de reconèixer que la meva intenció era situar aquests jocs damunt la coberta del magatzem. Em feia una certa cosa retallar el camp de futbol, però ha quedat bé. Queda prou espai com per jugar i per anar amb bici o passejar, de manera que tot encaixa i permet una interrelació com la d’avui en que hi havia gent per tot arreu. I sí, també hi hagueren crítiques a un aparcament tant gran que no s’omplirà mai. Ple a vessar, i amb ocupacions cap a la zona de piscines i carrer Barcelona. Sort de tenir aquests espais perquè sinó tot quedaria col•lapsat. En fi, m’agrada donar de tant en tant una volta pel poble per recordar les obres fetes, les crítiques tingudes, les solucions trobades, les propostes aportades per altres persones....al final, tot es fa a fi de bé, però és important encertar el màxim de vegades possibles. I no ho vam tenir fàcil com quan vam decidir posar les escoles on son ara, i les piscines, i l’amfiteatre o la mateixa pista poliesportiva. Però bé, al final el temps dona o treu la raó. El que queda clar és la qualitat de les obres fetes, la durabilitat, i l’encert en la majoria de decisions preses. I queda clar també que el nou equip de govern sap decidir i emprendre actuacions plenes de coherència i bones pràctiques. Aquesta és una de les satisfaccions de veure el què s’ha fet , el que s’està fent i com s’està duent a terme. En temps complicats, no ho oblidem. Borredà, dijous 14 d’abril de 2022