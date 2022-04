UN DESPROPÒSIT MÉS, NO VE D’AQUÍ !!! Tenia un cert interès per veure la sortida de “bomber” que preparava la Generalitat , per sortir de l’embolic en que s’havia ficat, en relació a la consulta “vinculant” sobre els JJOO d’Hivern 2030. El pronòstic no ha fallat. Efectivament tenim un nou estirabot del nostre estimat Govern, que deixa a tothom bocabadat, emprenyat o simplement insòlit. He de dir que aquesta no era la sortida que preveia. Per tant, també a mi m’ha sorprès, pel que té de frivolitat i d’agafar-se temes seriosos amb la candidesa d’un infant o d’un adolescent mal criat. Segur que el “cercle pensant” de Presidència, deuen donar salts d’alegria, a la vista de la estupefacció causada. “Els hem sorprès”. “Ningú s’ho esperava”. “Hem triomfat”. I és que costa d’imaginar un Govern més inoperant i complicat com per embolicar-se , ell sol, amb problemes inexistents. De fet, qui ens miri de lluny no comprendrà res, i posarà uns quants ciris als seus deus com per esperar que tot acabi bé. Perquè com se li explica a algú de fora, que davant la gran oportunitat de ser elegits com a seu d’uns JJOO d’Hivern, no hi hagi consens de Govern ? Com pot ser que es decideixi la presentació de candidatura, als resultats d’una consulta que ningú demana ni ha exigit? Com pot ser que la consulta no es consulti a la capital de la candidatura ( Barcelona) ? Perquè la consulta es dirigeix només a una part dels Pirineus ( catalans), però no als aragonesos ? Com pot ser que després de decidir-ho, s’ampliï el territori de consulta a tres altres comarques ( Berguedà, Ripollès, Solsonès), si bé en unes condicions diferents a les primeres ? No, no, millor no intentem explicar-ho perquè no ens entendran. De fet, no ho entenem ni nosaltres mateixos, de manera que millor deixar-ho córrer i que facin el que vulguin. La qüestió és que posin al capdavant algú seriós amb plens poders com per organitzar la presentació de la candidatura, i posterior posada en marxa, si son concedits, al marge del Govern. Es la millor decisió que es pot prendre. No deixar que toquin res, perquè tot el que puguin tocar ho poden espatllar. I bé, ara m’agradaria que tothom fos conseqüent, començant per l’Alcalde de Berga ( CUP) que va prometre organitzar una consulta pròpia, no sabem si només a Berga – capital o a tota la comarca, si no érem consultats. Ja li he sentit dir que la consulta programada no li agrada, bé, doncs, espero actuï en conseqüència i en promogui una de pròpia. Tot tindria un aire encara més caòtic. Ja no ve d’aquí !!! Bé, doncs, gastarem més d’un milió, en les consultes, del 24 de juliol, data molt adient per decidir uns, si volen o no els JJOO, i uns altres per dir si els hi deixem un tros de comarca per venir a passejar i prendre vistes. Tot molt català del moment. Aquesta és la nostrada manera de veure i viure de la política post procés.