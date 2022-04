RIQUESA I DIVERSITAT . Cada vegada més, els visitants busquen motius clars per anar a un lloc, en comptes d’un altre. Les xarxes socials i les facilitats que dona Internet posa a l’abast de tothom, què té cada territori, i com hi pot accedir. En qüestió de segons o minuts, es pot fer una idea de la riquesa i diversitat com per ser decisius a l’hora d’emprendre viatge o vacances. El Berguedà ha fet un llarg recorregut, ple d’alts i baixos, fins arribar a una posició, no encara ideal, però si suficientment atractiva com per convertir-se en un destí privilegiat per a milers de famílies. I remarco el terme “família” perquè és en aquest terme on hauríem d’esmerçar els majors esforços. Tenim un paisatge privilegiat, a una hora de l’àrea metropolitana, sense especials problemes per arribar-hi, a no ser pels taps de cap de setmana, quan es vol anar als pobles d’una part de l’Alt Berguedà. La culpa, son les cues per anar cap a la Cerdanya, amb un Eix del Llobregat que espera des de temps llunyans la seva reconversió en autovia, de Berga al Túnel. Però bé, tornant al que és la comarca, en general, disposem de curiositats molt atractives per les visites familiars, com la de veure i tocar animals en un lloc excepcional com és el Refugi Camadoca – ADEFFA (Sta. Ma. Merlès), o anar a visitar l’antiga mina de carbó a Sant Corneli (Cercs), o pujar a un autèntic tren a La Pobla i visitar els Jardins Artigas, i l’antiga cimentera Asland amb Museu del Transport inclòs ( Castellar de N’Hug). O perquè no veure una antiga mina de Petroli ( Guardiola de Berguedà), o anar a caminar per alguns dels santuaris que tenim, enmig d’una natura privilegiada, per la verdor i la diversitat. Falgars, Gresolet, Queralt, La Quar, Els Oms, Paller...gairebé un per municipi, cosa que permet recórrer l’Alt i el Baix Berguedà, i contemplar paisatges immensos, molt desconeguts per propis i visitants. Llocs accessibles, en família, i si es vol, adequats per un esmorzar a peu de roques o un berenar. I sí, la comarca ha anat avançant en oferir alternatives al cotxe amb dotzenes de camins senyalitzats, per recórrer el GR – 4, el Camí dels Bons Homes, o senders cap a naixement de rius i rieres, o cap espais naturals protegits. Totes les cases de turisme rural, es converteixen en oficines d’informació i promoció de la comarca. Al costat d’aquest impuls als caminadors, s’ha fet el destinat a ciclistes. Tenim carreteres i camins molt buscats pels amants d’aquest esport, que incrementa els seus practicants, cada any que passa. I és en aquests esports de natura, amb altres aquàtics, a La Baells, com la comarca es va donant a conèixer. No per sorolls i estridències, sinó per tranquil·litat i harmonia. Els temps presents i futurs, plantegen aquests reptes. Faríem bé d’aprofundir en aquestes apostes. Tenim encara molt camí per recórrer.