PEGASUS Y SUS DERIVADAS EN CATALUÑA. No hay mal que por bien no venga. Sabio proverbio que los partidos independentistas catalanes usan en todas sus modalidades. Llevan años buscando cualquier problema, conflicto, gesto, discurso, viaje, declaración, inversión, nombramiento, etc., del gobierno central, para justificar sus actuaciones en Cataluña. Muchos de ellos, seguro aplauden a rabiar, la noticia de un supuesto espionaje a unas sesenta personas del entorno independentista. De entrada, se presupone la autoría, por parte del Gobierno central. No puede haber otra explicación ni otra vía imaginable. La pérfida España, persigue a los partidos independentistas, por tierra, mar y aire, sin parar en legalidades ni medios. Es una nueva prueba de hasta dónde puede llegar un Estado opresor, en contra de las ansias de libertad del “pueblo catalán”. Vale. Los que aquí vivimos y actuamos en política, hemos visto decenas de veces, reacciones similares, comentarios calcados y amenazas parecidas. España, todo lo corrompe, Cataluña, modelo de resistencia y persistencia. La “crisis” va a durar unos días, y servirá para desviar otros asuntos más delicados del propio gobierno catalán. Dicho esto, sí hay que aclarar los hechos. Una cosa son todas las escuchas e intervenciones, hechas por vía judicial, y otra cosa son posibles actuaciones públicas o privadas, no amparadas por la legalidad. Ahora bien, la primera sorpresa, al menos para mí, ha sido averiguar que un sistema tan secreto, tan confidencial, tan excepcional, tan impenetrable, ha sido desvelado por técnicos de una Universidad. No sé si en prácticas o como examen de fin de curso, pero, de entrada, me parece poco serio que se quiera vender un sistema como imposible de detectar, y estemos hablando de cómo funciona y las prestaciones que da, en un debate público, a nivel mundial. El segundo tema, es la supuesta consideración de sistema, solo para gobiernos y agencias estatales. Bien, todos sabemos que cualquier empresa privada lo que quiere es vender y si vende, lo ofrece a quien lo pueda pagar, sea oficial o no. Así pues, esta supuesta restricción a gobiernos, se la cree quien quiera, pero me parece poco creíble. He escuchado varias explicaciones de expertos en la materia, y ninguno ha sido capaz de garantizar que los vendedores no puedan espiar, ni que no se pueda vender a clientes muy exclusivos, con tal paguen bien. Bien. Una vez conocida la lista de supuestos espiados, se han presentado ya todo tipo de denuncias, querellas y peticiones de investigación. Habrá que esperar resultados para ver qué o quién hay detrás de todo ello. Mientras tanto, no dar nada por supuesto. Personalmente si el Gobierno de España dice no estar detrás del tema, me lo creo. Y quien no se lo crea debe demostrar que miente. Tengamos, pues, paciencia y esperemos resultados de las acciones judiciales y de investigación. Quiero ahora aprovechar este escándalo para pasar cuentas a los partidos independentistas, para pedir explicaciones a sus comportamientos, en los últimos doce años. Dicen ellos estar indignados por una supuesta actuación ilegal del Gobierno central. Bien, veremos, pero ¿cómo justifican ellos, actuaciones semanales o mensuales de vulneración de leyes? Si todos debemos actuar según la ley, se supone que ellos también. ¿O no?. Si ello es así, hay que recordarles que vulneraron el Reglamento del Parlamento, en las sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017. Y no solo esto, vulneraron el Estatuto de Cataluña, y la Constitución española. Los mismos partidos, vulneran, todavía hoy, la normativa en cuestión de símbolos y banderas, en muchas casas consistoriales. Hay más, el Consejero de Interior no ha tramitado cerca de 2.775 expedientes de los Mossos de Esquadra, por acciones contra el orden público. También fueron ellos los que gastaron dinero público en organizar consultas ilegales. Podría alargar la lista un par de páginas más, para describir multitud de incumplimientos de la ley, llevadas a cabo por los partidos independentistas en los últimos años. Por todo ello, resulta paradójico su petición de responsabilidades a los otros, sin asumir las suyas. Y las suyas son ciertas y probadas, las de los otros, de momentos son “supuestas”. Así se cumple otro proverbio, muy apropiado para el tema tratado: VER LA PAJA EN OJO AJENO Y NO VER LA VIGA EN EL PROPIO. Seguiremos informando, esto va para largo.