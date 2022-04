NOTA PREMSA. EL PSC PRESENTARÀ UNA BATERIA DE PREGUNTES SOBRE EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA, A LA COMARCA DEL BERGUEDÀ. El PSC, ha fet un seguiment exhaustiu al llarg dels darrers anys, sobre el desplegament de la xarxa de fibra òptica en el conjunt de Catalunya, i molt especialment a la comarca del Berguedà. Cal tenir en compte que la comarca ha tingut de forma reiterada, dificultats i problemes de cobertura de les noves tecnologies, quan precisament és una de les principals reivindicacions per a poder facilitar la implantació de noves activitats en municipis , sotmesos a despoblament. El Berguedà, amb 31 municipis, en té 26 en el moviment de MICROPOBLES, per tenir menys de 2.000 habitants i estar sotmesos a processos de despoblament i pèrdua d’activitat. En diferents reunions, i informes, el Govern de la Generalitat s’havia compromès a tenir desplegada la fibra òptica, en el conjunt de la comarca, per a finals de 2020. Aquest ha estat un nou incompliment d’una de les promeses de la Generalitat. Una més, però ara se’ns informa d’una nova inversió de 4 milions d’euros per a continuar el desplegament on havia quedat aturat, si bé, no es compromet a la total cobertura de la comarca. En totes les reunions, sempre s’havia acordat el desplegament, total i integral, dels 31 municipis, com no pot ser d’altra manera. Ara, hi ha informacions en les quals quedarien 12 municipis, fora d’aquest desplegament, sense data concreta de resoldre aquesta vital reivindicació. Es per aquest motiu, que el Diputat Cristòfol Gimeno, presentarà diverses iniciatives parlamentàries per a reclamar informació, primer, i actuacions clares i concretes, tot seguit, per a garantir que cap poble de la comarca, quedi sense connexió a fibra òptica. Manresa, 19 d’abril de 2022 OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC – A LA FEDERACIÓ XI.