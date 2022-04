MILLORA VIES COMUNICACIÓ. Una comarca de 31 municipis, amb múltiples carreteres secundàries, necessita una planificació per posar-les al dia, i fer-les transitables i segures, segons els paràmetres de l’any 2022 i no de cent anys enrere. Els que vivim en pobles petits no volem convertir les nostres carreteres en autovies, sinó simplement en carreteres amb uns quants revolts menys i amb suficient amplada com perquè ens puguem creuar amb camions, sense por d’anar a parar a la cuneta. Des de fa anys, els alcaldes i diputats hem anat reclamant atenció per la nostra comarca, explicant aquesta realitat. En alguns moments, se’ns ha fet cas, en molts altres encara esperem que les promeses fetes, es facin realitat. Ara mateix, se’ns ha promès acabar el tram de la carretera de Gironella- Prats- Vic. Falta el tram de Sagàs. Bé, és una bona noticia que permetrà evitar uns quants perills, en un lloc molt, molt estret. Pel que fa l’eix principal, l’Eix del Llobregat, silenci total. Portem un retard de més de 10 anys, i res indica sigui imminent el seu desdoblament en el tram Berga – Bagà / Túnel del Cadí. Es un eix europeu, però és que no podem tenir una carretera troncal, col·lapsada tots els caps de setmana. I no penso només en els que van a la Cerdanya, és que aquests col·lapses afecten tots els municipis de l’Alt Berguedà que queden pràcticament incomunicats. Uns dies per pujar, uns altres, per baixar. Hem insistit davant el Govern de la Generalitat, en l’exigència de complir les promeses fetes, en els darrers anys, per part de tots els Consellers del ram. Si amb 12.000 vehicles diaris, una via s’ha de desdoblar, per aquí hi ha dies que hi passen el doble o el triple. Es urgent. També toca ja procedir a la posada al dia de la C-26, la carretera que uneix les capitals de comarca de l’interior: Olot- Ripoll- Berga – Solsona. Aquesta via intercomarcal, ha de ser remodelada com per facilitar el trànsit de tota mena de vehicles. Ara està limitat el pas de grans vehicles, entre Ripoll i Berga, perquè cada dos per tres, es produïen accidents degut a la seva estretor i als múltiples revols que conté. I lògicament també cal millorar una altra carretera transversal. La que va de Guardiola a La Pobla de Lillet fins Campdevànol. Es massa estreta i plena de revolts. S’hi va fer una primera intervenció 12 anys enrere, però no ha tingut continuïtat. Ja és hora de reprendre el projecte i fer-lo realitat. En resum, el Berguedà, necessita l’eix troncal que la comunica cap al nord, perquè així facilitarem la comunicació vertical, i tot seguit s’ha de procedir a la millora de les transversals, sempre amb ànim de millora i posada al dia, per garantir la bona conducció i la seguretat. Hem portat aquests temes al Parlament i continuarem insistint, fins fer-ho realitat. No és per caprici, és per autèntica necessitat. Joan Roma i Cunill