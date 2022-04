LA CANDIDATURA DE LOS JJOO DE INVIERNO 2030, ESPERA CONSULTAS. Es difícil de explicar a quines no siguen , en vivo y en directo, las vicisitudes de la candidatura a los JJOO de invierno 2030. A la vista del resto de candidaturas, resulta que la nuestra, podría tener grandes opciones de ser la elegida, por no haberlos organizado nunca en España, y por el prestigio ganado en los JJOO de 1992, en Barcelona. Las otras candidaturas en liza, ya han organizado anteriormente unos JJOO de invierno, por lo cual el COI, se decantaría fácilmente por España, si la candidatura cumple todos los requisitos. Y claro, el primero es que técnicamente sea impecable, y políticamente no haya ningún conflicto que los pueda poner en peligro. Pues bien, aquí los técnicos han hecho su trabajo, y solo esperan que los políticos no lo echen por tierra. Y nada está garantizado porque en el Gobierno catalán se está más atento a las luchas internas que no a las realizaciones externas. De momento, se ha llegado a un acuerdo de formalizar una consulta el 24 de julio, a las comarcas más directamente implicadas en los JJOO, y por presiones diversas, el mismo día se consultará a otras tres comarcas, con otra pregunta y otras consecuencias. En fin, un despropósito más que nadie imaginaba, pero esto es lo que hay. Del proyecto técnico se deduce el reparto de pruebas y competiciones en diferentes estaciones de esquí de Cataluña y algunas de Aragón. El papel secundario de Aragón no ha agradado a su presidente, de manera que corremos el peligro de desmarque y que al final todas se concentren en Cataluña. Bueno, tampoco será así, porque por primera vez, el COI permite descentralizar las competiciones y buscar emplazamientos diversos, para evitar grandes dispendios en instalaciones de corto futuro. Es así como se piensa en Sarajevo, para alguna de las competiciones, y en los Alpes suizos o italianos para las que requieren de instalaciones muy especiales. Esta posibilidad facilita mucho la elaboración del plan técnico y por supuesto rebaja notablemente los costes de la organización. No hay dispendios temporales para instalaciones efímeras. Volviendo al principio, ahora el Gobierno catalán se prepara para las dos consultas, confiando en que la primera, la que dice será vinculante, salga adelante, y se pueda presentar la candidatura, con el territorio a favor. La segunda de las consultas, no tiene especial importancia, puesto que se pide si se acepta involucrarse en la organización, no en hacerla o no. En fin, las críticas han venido de todas partes, pero como el ritmo de conflictos es muy elevado, pronto se olvidan y se empieza a hablar de otros temas. Todo apunta a la presentación de la candidatura, y a esperar la decisión del COI. Si es positiva, habrá que poner en marcha todo el dispositivo para que sean un éxito. Por supuesto hay los detractores, cómo no. Unos por estar en contra de todo lo que signifique invertir en deportes de montaña y de nieve. Otros porque quieren dejar los Pirineos como son, permitan o no vivir a sus habitantes. Y otros, simplemente porque están contra todo lo que significa acontecimientos de primer nivel. Una de las justificaciones es la de daños ambientales por grandes obras, en lugares sensibles. A estos hay que responderles que la protección del medio ambiente puntuará especialmente a la hora de elegir la sede definitiva. En resumen. Después de varios años de dudas y recelos, los partidos que componen el Gobierno catalán parecen haber asumido la responsabilidad de presentar candidatura y hacer campaña a favor. Personalmente creo estamos ante una gran oportunidad de atraer la atención mundial hacia unos territorios que pueden convertirse durante muchos años en centro de práctica de deportes de nieve, sí, pero también de montaña, a lo largo de todo el año. Una fuente de riqueza para todos los que viven en unas comarcas de muy baja población. Para todos ellos, y territorios vecinos los JJOO de invierno, son una gran oportunidad y una justificación para mejorar infraestructuras, equipamientos y servicios que hace años esperan el momento. En pocos meses, saldremos de dudas.