¿HABLAMOS DE PORCENTAJES O DE DOMINIO LINGÜÍSTICO? Todavía dura la polémica por una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fijando el porcentaje de un 25% para el castellano, en el currículum escolar. Para algunos, ésta es una intromisión en las competencias de Cataluña, para otros el porcentaje es bajo, para unos terceros es alto. En vez de llegar a un acuerdo de toda la comunidad educativa, el Consejero de turno, muy poco dado a la reflexión, análisis i consensos, promete una nueva norma para dentro de un año, aproximadamente. Mientras tanto, los impulsores de la sentencia, piden se aplique de forma inmediata. Esta polémica, sumada a otras, ligadas al inicio del curso y a múltiples otros temas, ha provocado manifestaciones, huelgas y todo tipo de actos de protesta, si bien muy minoritarios. Maestros, padres y alumnos están hartos de conflictos estériles, y luchas partidistas entre los propios partidos independentistas, de forma que la cuestión principal queda arrinconada hasta nuevo orden. Un gobierno previsor, habría resuelto el conflicto muchos años atrás. Mejor dicho, no habría habido conflicto porque se podía haber evitado con unas medidas dirigidas al dominio lingüístico, lejos de porcentajes y otras historias. El principio elemental en materia de idiomas, es cubrir el objetivo de que todos los alumnos al terminar la etapa obligatoria, deberían dominar no ya una lengua, sino tres. Hablo de Cataluña. Y, hablando de aquí, la inmersión lingüística en catalán y castellano es perfectamente válida, con flexibilidad y adaptación a cada territorio. En la mayoría de zonas rurales, el catalán es predominante con lo cual habrá que dedicar más horas al castellano para ponerlo en igualdad de condiciones al catalán, y así ir perfeccionando los dos, al mismo tiempo. Y trabajando los dos, al unísono, introduciremos el tercero: el inglés, nuevo para todos. Un buen reparto de los tiempos y las asignaturas permitirán trabajar con los dos primeros, y añadir el tercero en el momento oportuno, de forma que al terminar, se dominen los tres. A qué viene hablar de un 25%, o un 30 o 40? Depende el momento y las circunstancias. Pero queda claro que para dominar un idioma hay que usarlo, de forma integral, en alguna de las asignaturas. Solo así se llega a dominar. Dejémonos pues, de trocear tiempos y conocimientos, para llegar al objetivo requerido. Tres idiomas básicos, indispensables para moverse por el mundo, y pensar en un cuarto para iniciarlo y tener conocimientos suficientes para uso básico. Si después interesa ya se podrá ampliar y llegar a dominar. Dejémonos de porcentajes y vayamos a los objetivos. Estamos muy lejos de conseguirlos y no será con manifestaciones y críticas como los alcanzaremos. Para encarar esta nueva etapa, se ha producido un amplio consenso en el Parlamento de Cataluña, entre los grupos del PSC, ERC, Junts x Cat i Comuns, los cuales suman un 80% del hemiciclo. Recién firmado el acuerdo, por culpa de unos tuits, de varios “iluminados” de Junts x Cat, este grupo ha entrado en crisis, pero no parece poner en peligro el acuerdo final. Hay que esperar unos pocos días para ver aprobada la modificación de la Ley de Política Lingüística y dejar atrás otro penoso episodio entorno a la lengua, o lenguas, en las escuelas.