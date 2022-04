CAMBIO DE PROTAGONISTAS. Si bien ninguno de los protagonistas del proceso independentista ha hecho acto de contrición ni pedido disculpas por todos los engaños y promesas inventadas, poco a poco se van retirando de primera línea para dejar paso a otros que poco o nada han tenido que ver con aquellos funestos años. Hace unos meses se retiró Jordi Cuixart de la presidencia de Ómnium, esta semana lo ha hecho Elisenda Paluzié, la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), uno y otro han ostentado los cargos en los momentos más relevantes del proceso, junto con Jordi Sánchez, procedente también de la ANC que pasó a desempeñar la Secretaría General de Junts x Cat, y que acaba de anunciar su “paso al lado”, en el próximo Congreso de este partido. Si a ellos tres, añadimos el retiro forzoso de todos los condenados e inhabilitados, veremos pocas caras viejas al frente de lo que queda del proceso. De hecho, solo en el Parlamento se mantienen algunos antiguos dirigentes, ejerciendo de simples diputados, más para sobrevivir que para liderar ninguna nueva batalla. A lo lejos, persisten en sus arengas, los fugitivos instalados en Bruselas, cada vez con menos predicamento y menos posibilidades de influir en el día a día del Gobierno catalán y de la sociedad, en general. No sé si el tiempo todo lo cura, pero es evidente que ejerce un poder de alejamiento y revisión de fuerzas para volver a las andadas. Solo hay que ver las últimas movilizaciones para darse cuenta del agotamiento de la fórmula reivindicativa, y el poco caso que la gente hace de los antiguos protagonistas. Se van quedando aislados y sin predicamento. El resultado, supone la desorientación de sus substitutos, y de todo el conjunto independentista. A día de hoy, no hay ninguna estrategia común ni objetivos claros de futuro. Estamos en la fase del “mientras tanto”. Y aquí sí hay diferencias entre los dos socios de gobierno. Los dos partidos se han intercambiado los papeles, de forma que ERC se ha convertido en el partido del “posibilismo”, posición similar a la de antes con CiU del “peix en el cove”, y en cambio Junts x Cat, quiere ser el partido rebelde, inconformista, reivindicativo radical, muy atento para atacar al otro, a cada paso que da. Esta curiosa andadura conjunta, hace imposible el arte de gobernar. Ni el de gestionar puesto que todo se critica, todo son rendiciones ante el gobierno opresor y vengativo, al que no hay que darle cuartel. Luego, cada uno interpreta sus movimientos, como mejor le parece, pero sí hemos llegado a una situación imposible de mantener. Cambiados los protagonistas del proceso, se deberían cambiar los del gobierno y el Parlamento, por mediocres y poco dedicados a la gestión e innovación. Unos y otros, ocupados en marcarse mutuamente, no tienen tiempo ni capacidad para llevar las riendas del gobierno. Hemos descendido varios puestos en la clasificación por CCAA, y nos hemos alejado de los puestos europeos. No veo ninguna expectativa de cambio, por lo menos hasta después de las elecciones municipales de mayo de 2023. Solo entonces veremos movimientos y cambios, en función de los resultados. Hasta entonces, todo tiende a moverse poco y a evitar éxitos ajenos. No hay nuevos líderes porque de momento no se necesitan.