ELS RETARDS INJUSTIFICATS DEL POLÍGON COMARCAL DEL BERGUEDÀ. Si un tema teníem com a prioritari a nivell del PSC, a la comarca del Berguedà, era buscar i trobar el lloc idoni per a destinar a polígon industrial, vista la plena ocupació del de La Valldan ( Berga) . També teníem clar que havíem de fugir de l’antiga política de posar un polígon a cada poble, per inviable i per impossible a l’hora de disposar d’un gran espai industrial. Es per aquest motiu que primer en el Consell Comarcal, i després en negociacions amb el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, vam acordar que fos l’INCASOL, l’encarregat de buscar i negociar un gran polígon industrial, al qual li podéssim posar l’adjectiu de COMARCAL. Per primera vegada, la comarca fugia de localismes, per centrar-se en una política conjunta de sumar esforços i reivindicar plegats aquesta gran infraestructura. D’aquí que plantegéssim un polígon de 100 Has, a desenvolupar en dues fases, de 50 Has, cadascuna. També contemplàvem la instal·lació d’una subestació elèctrica, per garantir la suficiència d’energia pel polígon i per una part del Baix Berguedà. Després dels estudis i prospeccions fetes per l’INCASOL, es va considerar el terme municipal d’Olvan com el més adient, a tocar de la carretera de Gironella a Prats, i lògicament de la C-16. El lloc era / és estratègic. Feta la proposta li vam donar el vist i plau el conjunt de consellers que formàvem part del Consell Comarcal del Berguedà, amb la petició d’escurçar terminis per a poder posar a la venda les primeres parcel·les, a dos, màxim, tres anys vista. Aquest acord després va patir alguns retards per indecisions sobre l’òrgan de gestió, entre l’Ajuntament d’Olvan, Consell Comarcal i el propi INCASOL. I amb aquests retards, arribaren canvis de governs, que van congelar la inversió, malgrat cada any el PSC reivindiqués la represa dels treballs, conscients de la necessitat de la comarca de disposar de sòl industrial consolidat. Tothom qui vulgui pot comprovar les peticions fetes per alcaldes del partit, en totes i cadascuna de les reunions del Consell d’Alcaldes de la comarca, i també mitjançant preguntes al Parlament de Catalunya. I més important, encara, esmenes al pressupost de la Generalitat, que els partits de govern, refusaven , per considerar no prioritària aquesta qüestió. Ara, veiem com es retracten, i volen córrer a rectificar la paràlisis de 10 anys. Millor tard, que mai, però ha estat un greu error no haver fet cas a les reclamacions i peticions del PSC, perquè a dia d’avui ja podien haver estat acabades les obres pendents com per poder oferir a les empreses interessades la seva implantació. Així, doncs, reivindiquem el paper primordial del PSC en la proposta i implantació del Polígon Comarcal del Berguedà, tot lamentant els enormes retards injustificats. Dit això, farem un rigorós seguiment de les promeses fetes com perquè dintre d’aquest mateix any, es facin les inversions indispensables per deixar en condicions d’implantació les primeres 50 Has.