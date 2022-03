OCASIONS PERDUDES. Es necessari mirar enrere, per veure les ocasions i oportunitats perdudes, però aigua passada no mou molí, i toca mirar endavant, per atrapar el temps perdut. I Berga, ha perdut molt de temps, en multitud d’ocasions i moments. Si mirem la ciutat, la veiem envellida. En el doble sentit, de ciutadania, però molt especialment a nivell urbanístic- arquitectònic. Us recomano anar a Queralt, i mirar detingudament tot el nucli antic. Des de dalt, es poden veure millor alguns detalls que obliguen a repensar la ciutat. A vegades toca ensorrar per reconstruir. O ensorrar per obrir espais, i fer més habitable carrers i places per deixar entrar el sol. Parlant amb alguns promotors, em donen xifres sorprenents de l’estat de la ciutat. Alguns xifren en més de 1.000 els habitatges buits, repartits per tota la capital. I, manca habitatge de lloguer. Es molt complicat trobar pis, i en canvi en tenim centenars de buits ! Alguna cosa no funciona si ens creiem aquesta realitat. I la realitat és fàcilment comprovable, si parlem amb experts en el tema. I tenim el polígon de la Valldan ocupat. Vull dir ple, de manera que no podem facilitar nous espais per a la instal·lació de noves activitats industrials, i crear nous llocs de treball. Com pot ser no haver insistit i exigit la posada en funcionament del Polígon Comarcal d’Olvan. A tocar de Berga, a tocar a l’Eix del Llobregat, permetria encabir-hi tota mena d’activitat industrial, donant llocs de treball, i alhora impulsant l’habitatge de lloguer a Berga. Treball i habitatge, un binomi que fa una ciutat rica i amb futur, o pel contrari, la seva carència la converteix en una ciutat decadent. Governar una capital és complexa, i difícil, sí, però pel fet de ser capital ha d’exigir dels governs , dits superiors, inversions i atenció preferent. No l’hem tinguda, en molts anys, i menys ara mateix. Només cal mirar els pressupostos de la Generalitat per a 2022, per constatar que algú no ha fet els deures. No hi figura cap partida pel desdoblament de l’Eix del Llobregat, al menys fins a Cercs, ni acabar el Polígon Comarcal d’Olvan, ni cap dotació per l’Estació de Busos, ni per rehabilitar el nucli antic. Portem anys de retard, ho he dit abans, però precisament hi ha tantes coses per fer, que ha de ser més fàcil de sentir-se amb el Govern i exigir inversions per cobrir totes les deficiències que altres capitals han resolt, molts anys enrere. Tenir projectes, tenir propostes, i anar-les a negociar en els llocs adients. I no només a nivell català, s’han d’aprofitar les oportunitats que dona el Govern central, i per descomptat els de la UE. Ara mateix tots els grans ajuntament estan preparant projectes per presentar als fons Next Generation. Què hi presentarà Berga ? Què ha anat a negociar per incloure partides concretes, en els pressupostos de la Generalitat per a l’any vinent ? Què ha presentat de cara els pressupostos generals de l’Estat? Governar és planificar, programar i anar a la recerca de diner per dur a terme les peticions. Tenim multitud de necessitats per cobrir. Espero no es deixin tornar a passar ocasions i oportunitats com les que tenim ara mateix al davant.