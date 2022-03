NOTA PREMSA – EL PSC VOL SABER COM I QUAN PENSA ENLLAÇAR EL GOVERN, EL TÚNEL DEL CADÍ AMB EL TÚNEL DEL PIMORENT. Fa uns dies, vam entrar diverses preguntes al Parlament, preocupats pels col·lapses i els perills que suposa no tenir acabada l’autovia, des de Berga, fins a Bagà ( Túnel del Cadí). Avui, ens preocupem pel llarg silenci del Govern, entorn la continuïtat de la via Europea E-9, des de la sortida del Túnel del Cadí, fins a l’entrada del Túnel del Pimorent ( el Puymorens , francès). En matèria de grans projectes, i més en temes de vies de comunicació, els terminis sempre son especialment llargs pel que suposa la redacció, exposició pública, debat amb els municipis i territoris afectats, i finalment l’aprovació definitiva. Tot seguit toca buscar el finançament per dur a terme l’execució del projecte. Es per aquest motiu que el GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA – UNITS PER AVANÇAR, de la mà del Diputat Cristòfol Gimeno, ha entrat a registre les 3 preguntes que adjuntem. En la primera, volem saber en quina situació es troba la redacció del projecte executiu de l’enllaç entre els dos Túnels. En la segona, volem saber les previsions del Govern de cara a poder fer l’aprovació inicial del projecte i la seva exposició pública. En la tercera, volem saber les previsions per a la contractació i execució del projecte d’enllaç entre els dos Túnels. Si urgent és acabar l’autovia Berga- Bagà / Túnel del Cadí, no menys urgent és treballar en la continuïtat d’una via europea com és la E-9. Volem recordar que tots els Consellers de Territori, dels darrers 12 anys, han assegurat tenir entre les seves prioritats la redacció del projecte i la recerca del finançament. Doncs bé, estem en el 2022, amb importants Fons Europeus, disponibles per acostar regions i països. Aquesta és una gran oportunitat per fer realitat aquesta obra. Per la part francesa estan fent els deures, no pot ser que per la nostra part, els deures estiguin per fer. Esperem respostes per actuar en conseqüència. Manresa, 10 de març de 2022. OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC , A LA FEDERACIÓ XI.