L’AJUNTAMENT DE BERGA TÉ RETINGUT EL FONS PER AL FOMENT DEL TURISME, PER NO HAVER PRESENTAT ELS COMPTES ANUALS A LA SINDICATURA DE COMPTES. En el Ple Ordinari de 3/2/22, el nostre Regidor – Portaveu , Abel García ,va avisar l’Equip de Govern Municipal ( CUP - ERC ) que el retard en els comptes podia comportar greus conseqüències, per quan la Generalitat congela subvencions, ajuts i transferències si un Ajuntament no ha complert amb els seu deures comptables. Així s’ha fet en un primer cas. El repartiment del FTT ( Fons per al Foment del Turisme), una part del qual es queda la Generalitat, i la resta es distribueix entre els municipis beneficiàries, ha quedat retingut, en el cas de Berga, per no haver presentat els comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes. Aquesta primera retenció correspon al segon i tercer trimestre de 2021, però s’hi aniran afegint altres trimestres, fins que l’Ajuntament no s’hagi posat al dia. Si els retards es van allargant fins i tot hi hauria el perill de perdre’ls. No pot ser que un Ajuntament d’una capital de comarca, no estigui al corrent de les seves obligacions comptables. Aquesta és una nova mostra del desgavell intern, i de la ineficàcia dels seus responsables polítics. Pràcticament a cada Ple, el nostre Regidor – Portaveu ha d’avisar, informar i proposar accions i actuacions que haurien de ser conegudes i posades en pràctica per l’Equip de govern. Ara parlem del FTT, però vindran altres transferències que quedaran retingudes fins no s’hagi complert el que estableix la normativa vigent. S’ho pot permetre Berga ? Qui es fa responsable d’aquest mal funcionament ? Fins quan haurem de sortir en informes i documents, com un dels Ajuntaments incomplidors ? Per la nostra part, continuarem insistint en supervisar , controlar i presentar propostes per evitar danys a les finances municipals, perquè al cap i a la fi, en sortim tots perjudicats. Berga, 21 de març de 2022 OFICINA DE COMUNICACIÓ DEL PSC – A LA COMARCA DEL BERGUEDÀ .