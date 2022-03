FALTAN SOCORRISTAS. Se va acercando el verano y con él, un problema para todos los ayuntamientos con piscinas municipales. Faltan socorristas acuáticos. No sé si en toda España, pero en Cataluña, el déficit es de 3.000 plazas. Desde hace cuatro años, los preparativos para abrir piscinas, se convierten en una lucha contra reloj para conseguir contractar socorristas con el título oficial, para cubrir el horario de funcionamiento. Parece imposible tener a miles, decenas de miles de jóvenes a la búsqueda de empleo, y no poder cubrir 3.000 plazas, de socorrista. Esto no pasaba antes, porque la Generalitat cambió el régimen de titulación y con ello, todo el sistema se vino abajo. A pesar de las críticas y peticiones de retorno al sistema anterior, estamos igual. La solución sería volver al pasado. Y el pasado, consistía en convocar cursos para socorrista acuático por parte de Cruz Roja o la Federación Catalana de Natación. En cuatro o cinco fines de semana muy intensos, los jóvenes adquirían habilidades, formación y experiencia para actuar como socorristas. Con el título en la mano podían ser contratados para los meses de verano, en piscinas municipales, o en otras particulares. Hace cuatro años, la Generalitat decidió cambiar el sistema, y exigir una formación de grado de dos años, con lo cual rompió el sistema y provocó el actual déficit que no se cubre, a pesar de los años transcurridos. Para resolver este déficit, algunas empresas especializadas recurren a la contratación masiva de socorristas latinoamericanos, principalmente de Chile y Argentina, aprovechando que allí es invierno, para cubrir los puestos de nuestro verano. A pesar de esta vía, siguen faltando socorristas, hasta el punto que algunas piscinas no pueden abrir por no haber conseguido encontrar alguno. ¿Por qué no se cambia el sistema? Si en las comunidades de Aragón y Valencia, siguen funcionando como antes en Cataluña, no tiene ninguna lógica mantener el cambio, y más cuando los titulados en éstas u otras CCAA, pueden venir a Cataluña, a ejercer este oficio. Parece más propio de “mantenerla y no enmendarla” que rectificar y volver a un sistema que permitía a miles de estudiantes ejercer de socorristas, durante el verano, ganando unos sueldos que les permitían ayudarse en sus estudios. Pero no. A pesar de las críticas y peticiones seguimos igual. En pocas semanas saldrán a la prensa nuevas informaciones sobre problemas para abrir piscinas, por falta de socorristas. Un año más se buscarán por todas partes, con la duda puesta en poder abrir o no. Increíble situación después de cuatro años de constatación que la decisión fue un error. Nadie quiere repararlo. Nuestro Govern, está para otras cosas.