A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTAS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y SENADO, Y EN EL PARLAMENTO DE CATALUÑA. COMISIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. El abajo firmante, Joan Roma i Cunill, militante socialista desde 1979, con 12 años de Concejal de Gobierno ( 1979 – 1991) y 28 de Alcalde – Presidente ( 1991 – 2019) del Ayuntamiento de Borredá ( Barcelona), compatibilizados con 4 legislaturas de Diputado en el Parlamento de Cataluña, EXPONE La grave situación de los municipios, por la carencia de secretarios e interventores de habilitación nacional. Voy a hablar de la situación de Cataluña, no de la del resto de España que no conozco, en detalle. Cataluña tiene 947 municipios, de los cuales 600 son pequeños o muy pequeños. Estos municipios se agrupan en 42 comarcas, con sus consejos comarcales, y 4 provincias con sus 4 Diputaciones. Dejo para otra ocasión añadir las Mancomunidades, Consorcios y otras fórmulas de Cooperación y Colaboración entre municipios. Todos sabemos que un elemento esencial en una administración pública, es la figura del Secretario, para todos los temas jurídico – legales, y la del interventor, para todos los temas económico – fiscales- financieros. Sin estos cargos, debidamente cubiertos, ninguna administración puede operar. Pues, bien, en mis 40 años de ejercicio público, siempre se ha funcionado con una enorme carencia de profesionales. Al principio (años 80-90) se decía que era debido a la influencia de los Colegios de Secretarios e Interventores, para frenar nuevas convocatorias, para poder agrupar secretarías y sumar salarios. Estamos en 2022. Han pasado 43 años de las primeras elecciones municipales en democracia, y el problema persiste. Y no solo persiste, sino se agrava cada año que pasa. A día de hoy, Cataluña tiene 730 plazas de habilitación nacional, por cubrir. Repito ,730 plazas, pendientes de cubrir, o cubiertas con toda clase de provisionalidades. Es más, en los próximos 2 – 3 años, se va a jubilar una de las generaciones de Secretarios – Interventores, lo cual producirá otra debacle en Ayuntamientos medianos o pequeños, puesto que muchos de ellos compatibilizan su ayuntamiento con otro u otros agregados. ¿Cómo es posible que en 43 años no se haya resuelto un tema de Estado, como éste? ¿Hay alguna explicación lógica para esta situación? La haya o no, lo cierto es que estamos gobernando en España y hay que buscar solución a uno de los mayores problemas de la administración local. No hay Secretarios – Interventores disponibles, y los pocos dispuestos a cambiar de puesto, son perseguidos y contratados por unos u otros ayuntamientos, en base a propuestas económicas insostenibles. Por todo lo expuesto es evidente que hay que actuar de forma urgente, y por diferentes vías. No hay posibilidad de más demoras, la solución debe venir mediante resoluciones rápidas y decididas. La primera y principal debe venir de la mano de próximas convocatorias de oposiciones con el doble o triple de plazas, respecto de los últimos años. Otra, podría ser otorgar plaza a los Secretarios – Interventores accidentales, que hayan ejercicio un mínimo de 10 años y no hayan incurrido en ningún expediente de mala praxis en este período de ejercicio de funciones. Descentralización de convocatorias, de forma que pasen a ser autonómicas, en vez de estatales. Por último, las resoluciones deben ser rápidas y efectivas, puesto que si en la actualidad hay déficit de profesionales, y en poco tiempo habrá numerosas jubilaciones, el problema será todavía más grave. Gobernar es decidir y priorizar, y no hay duda que en la estructura de un Estado, la administración local es la primera puerta a la que acuden los ciudadanos. No puede estar desmantelado de un puesto fundamental como el de Secretario – Interventor. Borredá, 8 de marzo de 2022. Joan Roma i Cunill.