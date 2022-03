EL REPTE DE LES MUNICIPALS. D’aquí poc més d’un any estarem ja omplint papers per presentar candidatures davant les Juntes Electorals, per les eleccions municipals de finals del mes de maig. Han passat tres anys com una ventada, amb una pandèmia de dos anys, que ha complicat enormement les coses. Prou complicada és la gestió diària com per haver-hi afegit tots els entrebancs i intermedis pel COVID. Però la vida continua i s’ha de fer el possible per recuperar la normalitat. I mirar endavant per complir el màxim el programa electoral i explicar a la gent el que no s’hagi pugui fer. Ara tothom podrà avaluar qui ha estat més eficient, malgrat les dificultats. Es en temps de dificultats quan es veu millor la necessitat de comptar amb ajuda externa per poder treballar i dur a terme els projectes promesos. La vida municipal s’ha anat complicant i ja no es pot portar individualment. Tots els equips de govern, necessiten ajudes externes que els hi diguin quins programes i plans tenen al seu abast, i com els poden obtenir. Els ajuntaments sols, poques coses poden fer, especialment els més petits. Tots han de saber aprofitar el que posen a la seva disposició les diputacions, el Govern de la Generalitat, el Govern Central i finalment la UE. Fins ara, la principal ajuda venia de les Diputacions i la Generalitat, però cada vegada hi ha més vies d’ajudes procedents del Govern Central, i en aquests moments s’hi ha afegit la UE amb els fons Next Generation. Aquesta nova via s’ha d’aprofitar tant com es pugui, perquè conté grans subvencions. El problema és disposar d’infraestructura per fer-hi front. Aquí és on entren en joc les assistències tècniques dels partits ben organitzats. Han de poder assessorar els seus ajuntaments com per treure’n el màxim profit. I fet això, aquesta ha de ser la tarja de presentació de cara les properes eleccions municipals. Els candidats a municipals s’han de presentar pel partit que els sigui més proper però pensant en com els ajudaran. Posar un nom a una candidatura és molt fàcil, i presentar papers davant la Junta Electoral, encara més, però l’important és tenir garantida l’ajuda l’endemà de les eleccions. Aleshores és quan fa falta disposar de persones preparades per assessorar en tots els temes i en el moment precís. En aquest àmbit, no tinc cap mena de dubte que el partit més i millor preparat és el PSC. Per veterania i per implantació territorial. Qualsevol equip de govern, estigui on estigui, té molt a prop un equip del PSC que el podrà ajudar. I les ajudes son immediates i en tots els àmbits possibles, sobretot en els primers temps de govern quan el desconeixement del funcionament pot suposar un greu inconvenient. La feina municipal ha esdevingut molt complexa i precisa poder consultar el què i el com fer-ho, en molts moments. Tenir en pocs minuts resposta als dubtes suposa governar amb calma i seguretat. I saber aprofitar tots els recursos a l’abast. A vegades és la Diputació de Barcelona la que pot resoldre un tema determinat. Altres vegades pot ser el Consell Comarcal, o la pròpia Generalitat. En tot cas, i en tot moment, els dubtes han de quedar resolts. Així doncs, en plena preparació de les municipals, animem a persones i col·lectius a plantejar-se el presentar-se a les municipals, i fer-ho pel PSC, sigui de forma totalment integrada o per la via del suport extern. L’important és disposar d’un partit que vetlli per la bona i eficient gestió, perquè suposarà un progrés segur pel municipi en qüestió. Es hora de prendre la decisió i donar el pas. El partit està preparat per acollir noves incorporacions, al llarg i ample del territori. Ja ho sabeu.