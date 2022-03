DESMONTANDO EL “PROCÉS”. Poco a poco van apareciendo más y más detalles sobre el gran engaño que supuso el “proceso independentista catalán”. Cuando sea estudiado por las futuras generaciones quedarán pasmadas ante tamaño engaño. Se preguntarán cómo fue posible engañar a tanta gente hasta el punto de hacerles creer que la independencia era posible. Digo esto, a la vista de las recientes declaraciones del presidente fugitivo Puigdemont, el cual sin pedir perdón ni reconocer engaño alguno, afirma que no había nada preparado para declarar la independencia. Lo dice así, sin ningún remordimiento ni petición de perdón. Iba “de farol”, y punto. Acabó mal, otra vez será. A estas declaraciones se han sumado otras procedentes de otra figura enigmática por lo peculiar de su entrada en política y de su comportamiento hasta del día de hoy. Hablo de Clara Ponsatí, antigua Consejera de Educación, reconvertida en Eurodiputada, previa huida junto con Puigdemont, Comín, y Puig. Pues bien, Ponsatí acaba de sacar libro (creo que era la única que no lo había hecho) y en él vierte opiniones e informaciones increíbles sobre los protagonistas y sus acciones. Se reafirma en que no había nada preparado para declarar la independencia, en que a todos les temblaban las piernas, y que todos iban de farol. Era lógico terminar como acabó. Quedan ya pocos más para conocer sus vivencias, de forma que podemos reconstruir el relato y todo lo que lo sustentó. Un inmenso engaño, una gran mentira, que podía haber acabado en tragedia y derivó en vodevil. Por suerte para la mayoría, o para todos. Sin embargo los daños han sido terribles. Aquí es donde nadie se atreve a meterse. Nadie quiere asumir las repercusiones de todo lo ocurrido, pero lo cierto es que Cataluña ha sufrido un retroceso en todos los frentes como para exigir responsabilidades a todos los protagonistas. Sí, algunos han ido a prisión, pero la inmensa mayoría de responsables no han pagado por sus hechos. Tardaremos mucho en atrapar el tiempo perdido, y muchas pérdidas son irreparables. Y no hablo solo de pérdidas económicas, sino de miles, decenas de miles de rupturas familiares, de amistades, de relaciones de todo tipo. Queda por saber la financiación de todo el proceso. No solo el relacionado con los políticos, sino con todo el movimiento. Hablo de millones de euros que no han tenido explicación ni transparencia. Algún día se sabrá, porque nadie puede suponer que todo sale de las aportaciones voluntarias a la ANC, o a Omnium. A final de curso debemos valorar todo lo ocurrido, así como nuestra participación en aumentar o disminuir el movimiento independentista. Es hora de rendir cuentas y hay que estar preparado para no caer otra vez. Toca cerrar el círculo y retornar a la realidad.