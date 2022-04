UNA ALTRA OBRA ESSENCIAL – BORREDÀ Des que van començar les obres del nou magatzem municipal, un dia a la setmana, m’agrada anar a veure com avancen. Faig un parell de fotos i les envio a l’anterior arquitecte municipal, Josep Vilaseca, perquè vegi com va evolucionant el projecte que ell va redactar. Era / és , una obra important perquè permetrà posar en un sol lloc els vehicles, i material municipal, de manera ordenada i protegida. Un espai gran, ben situat, de fàcil accés, on la brigada municipal tindrà vestidor, WC i dutxa, i on tot el que ara està una mica dispers, podrà ser ben col·locat. Feia molts anys que volíem disposar d’un gran magatzem, però no era fàcil trobar el lloc més adient. En algun cas, només podíem anar de lloguer i en altres, l’espai no era suficientment gran. Hi ha qui creu que tampoc aquest serà prou gran. Discrepo d’aquesta opinió perquè la forma de la construcció permet fer ús de tot l’espai, a més de poder posar grans prestatges que permetran col·locar els materials, en dos o tres nivells. I alguns dels materials no tenen perquè posar-se en aquest magatzem sinó en altres espais adequats com son els recintes dels dipòsits d’aigua. Així, doncs, d’aquí molt pocs mesos, es podrà procedir a traslladar i buidar el magatzem de lloguer, per encabir-ho tot en el nou magatzem. L’Ajuntament estalviarà uns diners en lloguer, i el poble guanyarà un bon espai, a la coberta de l’edifici, que es podrà fer servir com zona d’esbarjo. Fa goig veure realitzada una obra, planificada i programada anys enrere. I comprovar el bon destí d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. Espero veure el resultat final, per gaudir de la decisió presa, en el seu moment. Borredà, abril de 2022.