RECUPERAR POC A POC LA NORMALITAT. En les darreres reunions d’alcaldes i responsables territorials, s’ha considerat molt important, un lent, però ferm retorn a la normalitat. En primer lloc, perquè així ho aconsellen els responsables sanitaris, a la vista de les distorsions de les relacions familiars i socials, arreu del país. En segon lloc perquè la situació de la pandèmia ho permet, i d’aquí que avui es permeti prescindir de les mascaretes, i demà es reobri l’oci nocturn, a banda d’altres mesures que encara es mantenien. Amb aquestes perspectives, la majoria d’ajuntaments, han decidit reprendre activitats, esdeveniments i festes, que s’havien suspès o congelat a l’espera de novetats. Es així com podem veure que a Bagà, aquest proper diumenge dia 13 es durà a terme la Festa de l’Arròs amb presència de centenars de persones i l’elaboració de prop de 2.000 racions d’arròs que es repartiran a tots els assistents, amb la proposta que es consumeixi a casa. També Sant Fruitós té programada la seva Festa de l’Arròs pel diumenge 27. En aquest cas, amb previsió de poder consumir-lo en el mateix espai, gràcies a les seves grans dimensions. Com aquests, molts altres ajuntaments de la Catalunya Central i de la resta del país, han recuperat les celebracions dels Tres Tombs, o d’altres tradicions que havien estat suspeses i que ara retornen al calendari. Fins i tots la majoria de Carnestoltes, ja s’estan anunciant, alguns amb lleus desplaçaments de dates, altres les mantenen. En resum, estem superant, poc a poc, una situació mai vista ni mai imaginada. I ara, toca, refer la normalitat perduda. La gent ha de poder retornar a relacionar-se i sortir per recuperar la vida social interrompuda durant tant de temps. Aquests debats tinguts, amb Alcaldes, tècnics i especialistes, es tradueixen en la recuperació d’activitats, esdeveniments i festes , arreu del país. Qui estigui interessat en saber el que té al seu abast, pot consultar-ho en els webs dels diaris i revistes especialitzades. Berguedà, 10 de febrer de 2022. Joan Roma i Cunill