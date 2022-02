EL PSC , PREOCUPAT PELS COL.LAPSES I LA INSEGURETAT A LA C-16, TRAM BERGA – TÚNEL DEL CADÍ. Han passat més de 10 anys del compromís del Govern de la Generalitat, de procedir a continuar l’autovia, en el tram pendent: Berga – Bagà ( Túnel del Cadí ). Cada Conseller del ram ha vingut a la comarca a presentar avant projectes, primer, i projectes executius després, amb promeses fermes d’immediata adjudicació d’obres. Els anys han passat, la situació ha empitjorat notablement, esdevenint un tram col•lapsat la meitat de l’any. A l’estiu per turisme, a l’hivern per esquí i turisme, i altres dates de l’any, per ponts i festes especials. Aquests col•lapses provoquen uns efectes secundaris de gran perillositat, en alguns punts concrets del seu recorregut. Molts conductors, a la vista del progressiu alentiment de la marxa, decideixen sortir de la C- 16 a l’alçada de Cal Rosal ( Olvan). A partir d’aquí es produeixen carreres cap a Berga, que s’ajunten amb altres que surten per l’entrada sud, a la recerca de “dreceres” per evitar el coll d’ampolla, previ al túnel de l’entrada nord. Centenars de vehicles, cada dia de col•lapse, entren i circulen a tota velocitat per dintre la ciutat, a la recerca de poder connectar amb l’antiga carretera C-1411 , fins a sortir en el municipi de Cercs. Més amunt, fan el mateix per travessar el nucli urbà de Guardiola de Berguedà. Estem davant un fenomen que tindrà conseqüències fatals en qualsevol moment. Un càlcul estimatiu situa en no menys de mil a mil cinc-cents els vehicles que trenquen files i busquen sortida, per avançar uns quilòmetres la cua. Molt perillós en els nuclis urbans, molt caòtic en una antiga carretera, suposadament fora de servei. A tot plegat, s’ajunta un cost enorme de posar i treure cons, cada cap de setmana, per tallar les vies d’avançament i deixar només una sola filera. El PSC, vol solucions. Exigeix el compliment , reiteradament incomplert, del Govern de la Generalitat, de desdoblar el tram pendent de la C-16, que recordem és la E-9, europea. I per aquest motiu ha presentat una iniciativa parlamentària per conèixer els fluixos de vehicles des de 2016, fins el desembre de 2021. Segons les normes de la Generalitat, quan se superen els dotze mil vehicles diaris, d’IMD, una via ha de ser ampliada. Estem convençuts que molt dies doblem o tripliquem aquesta xifra. Deu anys de retard, exigeix una resposta ràpida i definitiva. Berguedà, febrer de 2022 OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.