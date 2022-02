MODELOS DEPORTIVOS. No, no me refiero a ningún modelo de coche deportivo, sino a modelos de personajes del deporte, que son o deberían ser modelo a seguir por parte de otros deportistas, y ciudadanía en general. De hecho, siempre copiamos y seguimos algunos líderes, en diferentes modalidades y ámbitos, aunque, a veces, no nos demos cuenta. Soy poco dado a la práctica del deporte, y tampoco sigo ninguno en concreto, pero me gusta estar informado de lo más relevante. Y admiro algunos grandes campeones, más por como llevan la competición y la fama, que por la práctica concreta. Digo algunos, consciente de dejarme otros muchos en el tintero, pero por orden de admiración pondría en primer lugar a Rafa Nadal, seguido de Marc Márquez, Pau Gasol, Alexia Putellas, Carolina Marín y Paula Badosa. Líderes en sus especialidades, modelos para la inmensa mayoría de seguidores, activos o pasivos. ¿Por qué ponerlos como modelos? Pues, por saber compaginar la práctica de un deporte, con una vida “normal” sin vedetismos ni estridencias, impropias de personas sensatas. También por no haber sucumbido a la tentación de compaginar deporte con movimientos partidistas o sectarios, a favor de colectivos muy concretos, dispuestos a buscar tótems que sirvan para vender sus ideas y propuestas. El respeto, la prudencia, el saber estar y decir, por parte de todos ellos, los hace modélicos como deportistas y como personas. Si trasladásemos estos modelos a otros de otras profesiones, pondría a Joan Manuel Serrat, en este lado de la cartelera, en contraposición a Lluís Llach. Sirva esto como ejemplo de lo que quiero expresar. Y es de gran importancia tener modelos a seguir. Sobre todo para las nuevas generaciones, acostumbradas a buscar referentes en toda clase de redes sociales. Tener delante a persones capaces de saber ganar y perder, con la misma frialdad y rigor, es para matrícula de honor. Y escucharles a la hora de explicar el esfuerzo individual y colectivo, para llegar a lo más alto, redunda en que todos tengan claro que nada se da, sin un gran esfuerzo, a lo largo de muchos años. Ver también cómo viven, cómo comparten su tiempo libre o cómo son capaces de organizar acontecimientos para recaudar fondos para países en dificultades o para personas con necesidades urgentes, anima a muchos otros a apuntarse a entidades y organizaciones no lucrativas. Realmente tenemos un buen plantel de modelos a seguir en el campo deportivo. Es un ámbito estratégico para jóvenes y adultos. Unos para copiar trayectoria, otros para comportarse debidamente en todas las competiciones. El deporte es saludable, si además es copiable, mejor que mejor.