LA GESTIÓ MUNICIPAL D’ERC. Sol passar que qui vol donar lliçons als altres, és el primer a rebre’n . ERC va augmentar les alcaldies i equips de govern, a les darreres eleccions, i aquest creixement no ha anat acompanyat d’equips assessors, ni de cursos de formació, com per garantir l’acció de governar. També el caràcter molt anàrquic del partit, ajuda a que cada poble, cada ciutat vagi per on li sembli millor. El resultat, és igual de caòtic. Ho podem veure en ciutats llunyanes, com Lleida, molt ben governada durant molts anys per equips socialistes, i en canvi ara, va erràticament de crisis en crisis, esperant amb delit arribar a les eleccions municipals. Haver d’aprovar el pressupost, mitjançant una qüestió de confiança, demostra la manca d’efectius interns. Però, sense anar tant lluny, aquí a la Catalunya Central tenim un bon nombre d’ajuntaments, en situació precària per no dir un altre nom. Podem parlar de Bagà ( Berguedà) on a cada pas l’equip de govern perd un llençol, de manera que governa amb ajuda d’una trànsfuga del partit socialista, premiada amb un lloc de treball, clarament irregular, per la manera i pel lloc que ocupa, i d’un regidor d’ERC que ha sortit del grup, però s’hi ha quedat per poder continuar cobrant....cal afegir-hi un grapat d’irregularitats i il•legalitats que poc a poc aniran fent el seu recorregut jurídic, fins l’esclat final. En tenim un altre, de tant o més greu , a Castellnou de Bages, amb contractacions totalment irregulars, fora del marc normatiu, i que ja son investigades per l’Oficina Antifrau de Catalunya. Actuacions amb advertiments d’il•legalitat de la secretària – interventora, del tècnic municipal i per descomptat amb requeriments de responsabilitats per part de l’oposició. A Vilada ( Berguedà) ja es va iniciar el mandat amb tot un seguit d’irregularitats que han estat portades als tribunals per part de l’oposició del partit socialista. HI ha hagut renúncia del primer tinent d’alcalde que havia pactat amb el grup d’ERC, i no sembla que el relleu funcioni degudament. A Berga, el pacte CUP – ERC, fa aigües per tot arreu, per un doble motiu. La incapacitat d’ordenar i dur a terme una acció de govern, decidida, ambiciosa i mínimament coherent. En aquest cas, ERC es va comprometre a dur a terme diverses municipalitzacions de serveis, començant pel més important, el de l’aigua. Un any i mig abans d’acabar ja ha llençat la tovallola dient que ho veuen impossible. En fi, si féssim la llista a nivell de tot el país veuríem un gran nombre de municipis, amb greus problemes. Uns de manca d’eficàcia, altres amb comportaments molt allunyats del rigor normatiu. Aquesta situació ha trencat la imatge que volia donar de partit ferm, coherent i eficient, de manera que una part important dels equips de govern, tindran problemes per a repetir resultats. S’hi suma el caràcter erràtic de la presidència del Govern, i dels Consellers /es de la Generalitat. S’esperava una acció de govern, ben planificada, ben orientada, amb idees clares i objectius ambiciosos. No és aquest cas, al contrari, veiem com davant grans projectes, els dubtes i contradiccions son habituals. La suma de tot plegat, suposarà una important merma d’efectius de cara a les eleccions municipals de l’any vinent. No en tinc cap dubte.