ESPAÑA DEBE AUMENTAR SU POTENCIAL MILITAR. Llevamos años, muchos años de retraso, en alcanzar un potencial militar, semejante al económico. No podemos ser el tercer país en PIB, y el cuarto por la cola (de 29 miembros de la OTAN) en gasto militar. Esto repercute en poder estar o no, en las mesas de diálogo y decisión en materia tan seria e importante como el de la seguridad en la UE y a nivel mundial. Estos días, algunos medios han destacado a quien había llamado el presidente Biden, a nivel de líderes europeos, para tratar el conflicto Rusia – Ucrania. Es evidente que en un conflicto como éste, lo que cuenta es el potencial militar de cada Estado miembro y España está muy lejos de donde le correspondería. Desde hace años, la OTAN recomienda destinar un 2% del PIB a los gastos de Defensa. España está en un 1,17 %, cuando otros 9 países con los EUA sobrepasan esta cifra (la del 2 %). Guste o no, hay que avanzar hasta el 2% en poco tiempo. Entonces, sí estaremos en las mesas de decisión, y no solo para decidir sobre cómo actuar, sino también dónde invertir y equipar. La situación estratégica de España puede suponer amplias ventajas a todos los niveles. En esta necesaria ampliación de efectivos y recursos, habrá críticas, desencuentros y buenas dosis de demagogia, alimentada por el desconocimiento de muchos partidos sobre la realidad mundial. De hecho, ya hemos visto parte de esta ignorancia en las críticas al envío de efectivos, para maniobras en el seno de la OTAN. Con un PP salido de madre, y unos partidos claramente anti ejército, la apuesta será complicada y difícil de llevar a término, pero son decisiones inaplazables. O se está en la cúpula, o no se está. Y si queremos tener un puesto destacado debemos situarnos no muy lejos de Francia y Gran Bretaña, en materia militar. Alemania tiene el poder económico, no directamente ligado al militar por razones históricas, pero es una excepción a nivel mundial, como lo es Japón en el otro extremo del mundo. Y si la decisión de aumentos constantes no será fácil, tampoco lo será el aumento de efectivos, a la vista del poco atractivo que todavía tiene el ingreso en las FFAA. Pasar de los actuales 133.282 efectivos a 170 o 180.000, parece fácil sobre el papel, pero enormemente difícil a nivel real. Para conseguirlo hay que superar barreras, modificar aspectos y convertir el ingreso en una gran oportunidad para todos los jóvenes. No solo por unos años sino para toda la vida activa. De hecho ha habido importantes avances en este sentido, y todo lo visto durante el tiempo de pandemia ha ayudado a ver al Ejército como una institución próxima y práctica a todos los niveles. Toca pues, abrir este melón y ponerlo sobre la mesa para su discusión y aprobación. A partir de aquí poner en marcha todo el dispositivo para llegar en poco tiempo al puesto decidido. A esto sí podemos llamarlo “proyecto de Estado”.