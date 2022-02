EMBATS AIGUALITS. Al llarg d’aquests deu anys de febrada independentista s’han llençat proclames i embats que seria bo comprovar els resultats. Em refereixo a les propostes de no pagar a la Hisenda espanyola, i només fer-h o a l’Agència Tributària Catalana ( ATC). Incomplir sentències judicials. Mantenir organismes amb diner públic ( AMI). Mantenir símbols independentistes en edificis públics, malgrat sentències en contra. Etc. Seria interessant veure en què han quedat les promeses de combat contra tot el que ve d’Espanya, per saber si estem davant de “valentia independentista” o de “xerrameca nacional”. En resum, fer balanç d’aquest suposat “embat”, que en la meva opinió ha quedat totalment aigualit per la realitat. Així, doncs, llenço el repte al director d’aquest medi, perquè dediqui un parell de periodistes a investigar la situació. Crec que en un mes d’intens treball podríem saber l’estat de la qüestió. Per exemple, podrien començar per demanar i comprovar quants alcaldes, regidors, consellers, diputats, senadors...d’ERC, Junts x Cat i la CUP, paguen només a l’ATC. Quants han deixat de fer la declaració de renda espanyola, en senyal de protesta per “l’opressió i persecució” del Govern espanyol. Podrien continuar per mirar les llistes dels ajuntaments que continuen abonant la quota a l’Associació de Municipis per la Independència ( AMI) i quants d’aquests ho fan, després d’haver tingut sentència judicial , en contra. Podrien fer el mateix en tots aquells casos en que desobeeixen sentències judicials per infringir la llei en matèria de símbols i protocol. Lògicament, el mateix seguiment i investigació hauria de recaure en tots els dirigents de l’ANC, d’ Omnium, Consell per la República, ets, no en va han estat els principals instigadors a reclamar i proclamar accions contra l’Estat. Podríem seguir amb altres promeses de desobediència, però crec que les exposades més amunt son suficients com per avaluar el grau de compliment i fermesa de les promeses fetes. Estaria bé que la ciutadania podés comprovar les mentides i enganys dels capdavanters del procés independentista, i fins a quin punt han utilitzat la demagògia i les falsedats per animar la gent, a fer allò que ells prediquen però no compleixen. Al cap i a la fi, els anys de procés, es podrien qualificar com els anys del gran engany, o per dir-ho popularment, els anys de la major presa de pèl, viscuda per Catalunya en els darrers cent o cent cinquanta anys. I res millor per fer-ho que fer quedar en ridícul a tots els capdavanters, i a tots els qui ostenten càrrecs de representació o de partit, que suposadament haurien de donar exemple. D’aquesta manera la gent tindria una prova més, de la falsedat o doble vida, de tants i tants que han viscut del procés, en comptes de lluitar pel procés. Estem ja cansats de tantes crides i embats verbals, com per creure’ns els qui els protagonitzen. Fem la prova, i veurem els resultats.