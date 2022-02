EL PSC , RECORDA A ERC I JUNTS X CAT, EL SEU VOT NEGATIU AL POLÍGON COMARCAL D’OLVAN. Benvingut el remordiment d’ERC i Junts x Cat, per haver votat en contra de l’esmena presentada, debatuda i votada, en el marc del debat de Pressupostos de la Generalitat per a 2022. El PSC, porta 10 anys reclamant la finalització de les obres del Polígon Comarcal d’Olvan, per considerar-lo peça fonamental pel desenvolupament econòmic de la comarca. Cada any, ha presentat iniciatives recordant aquest compromís no complert. També ara. Just fa 3 mesos de la presentació de l’esmena als Pressupostos de la Generalitat. Concepte PO.6740.600.9000 (Projecte d’Urbanització del Polígon Industrial d’Olvan ). Programa 5430 ( Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis). Import proposat : 1.200.000,00 euros. Motivació: Projecte d’ urbanització del Polígon Industrial d’Olvan. El resultat de la votació fou el següent: A favor: PSC , C’s, PP. Abstenció : Cat ECP En contra : ERC , JXC , VOX, CUP. Resultat: Esmena rebutjada. Així doncs, la suma d’ERC, JXC, VOX i la CUP, van tombar l’esmena del PSC que, una vegada més, recordava el compromís del Govern, reiteradament incomplert. Si ara, ERC i JXC, han pres un nou compromís per invertir en el Polígon comarcal, anunciem que el PSC hi votarà a favor. Confiem no es facin enrere, i a part de votar-hi a favor, prenguin el compromís d’actuar-hi de forma immediata. Recordem i reiterem, que la comarca del Berguedà, necessita urgentment disposar de la primera fase d’aquest polígon per implantar-hi noves indústries. Berguedà, 23 de febrer de 2022 OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FED. XI – BAGES, BERGUEDÀ I SOLSONÈS.