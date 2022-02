EL PSC, RECLAMA CLAREDAT I TRANSPARÈNCIA, EN EL TEMA DELS RESCATS PER IMPRUDÈNCIA. Si fem un seguiment dels rescats a les nostres comarques, comprovarem un constant increment en el nombre de rescats, ja no només en els mesos d’hivern, pel fred o la neu, sinó al llarg de tot l’any. Fins i tot en aquests darrers dos anys, amb la pandèmia, s’ha incrementat el nombre de rescats. Llocs emblemàtics com el Pedraforca o Montserrat, apareixen habitualment en les notícies d’aquestes comarques, per actuacions de rescats, alguns amb amplis desplegaments d’unitats terrestres, vehicles, helicòpters i ambulàncies. Però també altres indrets, van agafant el relleu o es compaginen amb els més emblemàtics, de manera que no passa setmana o mes en que les mobilitzacions no hagin estat nombroses. Es hora d’exigir una política de claredat i transparència al Govern de la Generalitat, en el sentit de dur a terme àmplies campanyes informatives, sobre la necessitat d’anar ben equipats i sobretot estar preparats per fer segons quines pràctiques esportives. I no poden sortir gratuïtes les imprudències manifestes, de falta de preparació, i d’equipament adequat. Molts dels rescats, es duen a terme en condicions extraordinàriament difícils que posen en perill als professionals dels serveis, bombers, mossos, guàrdies civils, guies.... Vistes i comprovades moltes imprudències, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar de la mà del Diputat Cristòfol Gimeno, ha presentat dues preguntes, amb l’objectiu de conèixer la relació d’expedients sancionadors oberts pel Govern, per imprudències en la pràctica d’esports de muntanya i de neu, des de l’any 2015 fins a data d’avui. I derivada de l’anterior, dels expedients oberts, quantes sancions se n’han derivat, i sobretot no solament s’han tramitat, sinó cobrat. Aquest és un àmbit que volem supervisar i controlar per evitar el poc seny de molts practicants que creuen poder anar a qualsevol lloc, sense atendre a la preparació física, ni la climatologia, ni l’equipament necessari. No pot ser, que el resultat sigui l’activació dels sistemes d’emergència, per després tornar a casa, com si res no hagués passat. Pertoca als ciutadans ser prudents, i a la Generalitat supervisar que ho siguin, en interès de tots. Manresa, 21 de febrer de 2022 OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC – A LA FEDERACIÓ XI .