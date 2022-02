CONDOL PER LA MORT DE L’AMIC I COMPANY, JORDI MARSAL I MUNTALÀ. Ens vam conèixer a l’abril de 1979, en motiu de les primeres eleccions municipals. Ell candidat amb Joan Cornet, al capdavant, a Manresa, jo candidat a Borredà i tots plegats, plenament ficats en el PSC. Molt més ell perquè portava anys de treball, previ, fins la creació del PSC. Jo acabava d’arribar de la meva estada de 7 anys a Suïssa. Des d’aquell moment i al llarg de 35 anys, vam participar en la implantació, gestió i govern del PSC a la Federació XI ( Bages, Berguedà i Solsonès). Ell com a Primer Secretari de la Federació, jo com a Primer Secretari de l’Agrupació del Berguedà, i posteriorment vam compartir càrrecs a l’Executiva, on anys després ell passaria el relleu , per dedicar-se amb total intensitat a les tasques de Diputat al Congrés, a banda de la compaginació que va fer durant anys amb la feina a l’ajuntament de Manresa. Es impossible condensar en un sol escrit la llarga trajectòria, malgrat l’haguem perdut a una edat massa jove. Va començar molt aviat, i no ha estat mai quiet. Ha estat un mestre per dues generacions de militants del partit socialista. Sense cap mena de dubte ens ha marcat la seva trajectòria i activitat perquè era molt treballador, molt ordenat, constant, persistent , molt intel·ligent i molt pedagògic, no en va havia exercit de professor de filosofia. Tenia un cap molt ben moblat, de manera que les seves explicacions de la situació política, a cada sessió de les executives, era una obra d’art. Precís, concís i molt ben informat. Se li entenia tot, i ens permetia tenir una visió àmplia i alhora crítica de com anaven les coses i per com podrien anar en un futur més o menys llunyà. Era un estratega, i lògicament bon planificador, de manera que tenir-lo al capdavant, primer, i al costat després era una garantia per tots nosaltres i pel partit, en general. I la feina de Diputat, ha estat esplèndida, en un tema tant complex i difícil com el de Defensa. Va arribar a cotes de qualitat com cap altre en tot aquest període. Costa fer-se a la idea de la pèrdua. Aquests darrers anys en que no ens hem vist tant, el teníem disponible per informar, assessor o donar una xerrada sobre les situacions més complicades del país i de fora. En algun moment li haurem de retre homenatge, per recordar figura i trajectòria. Avui, simplement he volgut donar unes pinzellades del que sento, en el moment de la seva pèrdua. Tenir unes quantes persones com ell en el partit, ens diferencia de qualsevol altre. Li devem una part de la nostra essència i existència, i ens ha servit de mestre i referent. Es lògic tenir-lo sempre més en la nostra memòria. Descansi en Pau. Berguedà, 22 de febrer de 2022. Joan Roma i Cunill, amic i company.