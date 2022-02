BERGUEDÀ – RUTA CULTURAL IMPRESCINDIBLE. La Diputació de Barcelona, ha tingut entre les seves prioritats la d’actuar sobre el patrimoni arquitectònic de la província. A aquest àmbit hi ha destinat importants recursos, en una doble direcció, salvar el patrimoni i alhora fer-lo visitable. No seria lògic invertir diner públic en restaurar i no posar-lo al servei de la gent. Es així com al llarg de molts anys, ha anat intervenint en monuments de gran rellevància i que ara son motiu de visita obligada per a tots els amants de la història de l’art. Cada intervenció, cada restauració ha anat precedida d’amplis i profunds estudis, seguits d’investigacions arqueològiques per confirmar o desmentir anteriors construccions. Finalment, s’ha posat en marxa la restauració, duta a terme amb una enorme professionalitat des de tots els punts de vista. I s’acaba amb una documentació exhaustiva de tot l’estudiat, investigat i trobat, convertit, moltes vegades en llibres esplèndidament editats. Pels berguedans que encara no hagin tingut temps, o no coneguin prou bé aquests monuments restaurats, passo la llista, amb la recomanació d’anar-los a visitar. Un per un, amb temps i tranquil·litat com per admirar tots i cadascun dels elements de que els composen. Serà una experiència inesborrable que farà córrer el boca orella, perquè ningú es perdi aquesta oportunitat. El llistat dels monuments restaurats, i tots ells visitables és el següent: Sant Llorenç prop Bagà ( Guardiola de Berguedà ), Sant Vicenç del Rus ( Castellar de N’Hug), Sant Quirze de Pedret ( Cercs) i de pas admirar el magnífic pont sobre el Llobregat, Sant Vicenç d’Obiols ( Avià ) i Sant Sadurní de Rotgers ( Borredà). Per saber dies de visita es pot consultar els webs d’aquests ajuntaments o el de qualsevol dels monuments on apareix la totalitat dels monuments. La Diputació fa pocs anys, va transferir al Consell Comarcal del Berguedà, la gestió de les visites, de manera que ara és aquesta institució l’encarregada de convocar concurs, per adjudicar a una empresa especialitzada, la gestió d’actes, visites i esdeveniments que cregui convenient. Actualment, és l’entitat Civitas, la que s’encarrega d’aquesta feina. Fa uns anys vam intentar que la Generalitat es sumés a aquesta iniciativa, per aconseguir una complerta oferta cultural, però no ho vam aconseguir. Considero un error aquella decisió perquè si amb diner de tots es restauren monuments, ha de donar com resultat, que tots ells puguin ser visitats i admirats. Així ho va considerar la Diputació i així ho ha dut a terme, amb estreta col·laboració i participació dels ajuntaments concernits i del Consell Comarcal del Berguedà. El resultat, és una ruta cultural, imprescindible. Us la recomano entusiàsticament. Joan Roma i Cunill