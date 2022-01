UNA NOVA SENTÈNCIA PER DESOBEIR LA JUNTA ELECTORAL. El TSJC ha emès una nova sentència, per desobeir una ordre de la Junta Electoral. L’afectat és Pau Juvillà de la CUP i considera que tornaria a fer mil vegades el que va fer, per considerar que va ser una mostra de llibertat d’expressió. Bé, si ho torna a fer, tornarà als tribunals i tornarà a ser sentenciat. Cadascú és lliure de caure a la mateixa pedra, però no aconseguirà doblegar els principis que sostenen un país democràtic com és Espanya, situada en el dinovè lloc, en el rànking mundial de països supervisats, avaluats i controlats per diverses agències internacionals, entre les quals la més prestigiosa The Economist. El sentenciat, actual diputat al Parlament i membre de la Mesa, va desobeir diverses vegades els requeriments de la Junta Electoral de treure simbologia independentista de les dependències municipals del grup a l’Ajuntament de Lleida. Doncs bé, la sentència suposa 6 mesos d’inhabilitació i el pagament d’una sanció econòmica. I haurà de deixar l’acta de diputat, per molt que protesti i que la presidenta del Parlament digui que no ho farà efectiu fins que hi hagi sentència ferma. Molt bé, veurem on porta aquest reguitzell d’embats i crides a la desobediència. De moment molta xerrameca verbal, però cap moviment real. Estem ja acostumats a tota aquesta parafernàlia de crítiques a la Justícia, amb acusacions de que té mania a tots els independentistes, pel simple fet de ser-ho. No, no, en totes aquestes causes hi ha elements objectius i decisius per actuar i sentenciar. I és que si una cosa és sagrada en temps electorals, és l’estricte compliment de la normativa sobre neutralitat de tots els estaments públics. Precisament si Espanya té una magnífica puntuació en matèria democràtica, és per l’exemplar compliment de les regles en temps electorals. En prop de 45 anys de democràcia, i amb tota mena d’eleccions: municipals, autonòmiques, generals, mai, repeteixo mai, hi ha hagut cap taca sobre la netedat dels processos i resultats. Mai. Precisament per mantenir aquesta netedat, les juntes electorals de zona, les provincials o la central, vetllen perquè ningú se salti les lleis. I una de les normatives vigents és que no poden haver-hi símbols de partits ni de moviments o col·lectius determinats, en cap seu de cap institució pública. Es una decisió fonamental perquè ningú faci servir els ressorts del poder per a benefici propi. Els qui hem estat representants d’algun partit, en alguna de les Juntes Electorals, tenim clar que les seves resolucions son d’immediat i obligat compliment. Si no hi estem d’acord presentem recurs, però d’entrada, es compleixen. I tots sabem que el seu incompliment dona peu a dures i contundents sentències. Lògic. Ens hi juguem la qualitat de la democràcia. El seu exercici en un dels moments més essencials: les eleccions. Així doncs, qui cregui que està exempt d’aquesta obligació, com sembla vol fer la CUP, ho té clar. No se’n sortirà.