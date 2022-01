TEMA PENDENT DE RESOLDRE – SOCORRISTES PISCINES CRIDA D’ATENCIÓ AL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA Estem a punt d’entrar en el mes de febrer i tot fa preveure un nou estiu amb greus problemes per a totes les piscines ( privades i públiques ) per falta de socorristes titulats. Torno a recordar que Catalunya té un dèficit de 3.000 socorristes. En el cas del Berguedà, un curs per preparar-ne, s’ha tancat perquè de 11 inscrits, s’hi van presentar 4 persones. El mínim per fer el curs era de 9, per tant, aquest any a la comarca no sortirà cap nou titulat. Però, el tema és general. Estem a temps perquè la Generalitat modifiqui les condicions i puguem retornar a temps passats quan es podia treure el títol amb 4 o 5 caps de setmana, de la mà de Creu Roja o la Federació Catalana de Natació. I sinó, modificar les normes i permetre que fins els 250 o 270 m2 de làmines d’aigua, no calgui un socorrista aquàtic, sinó un socorrista terrestre, en funcions de vigilant. No és normal que fora de Catalunya tinguin normatives més lògiques que no pas aquí. Tenir una piscina de xapoteix no hauria de sumar com làmina d’aigua de piscina, puix que els pares han de vigilar els nens, i parlem d’espais de 25 o 30 cm d’aigua. Sumar aquest espai a la piscina suposa passar de tenir vigilant, a tenir socorrista. Aquesta mesura afecta a uns 350 municipis a tot Catalunya. Es lògic no poder obrir piscines en municipis turístics, per no trobar socorristes titulats ? Es lògic que a Catalunya es demani una titulació que no demanen altres CCAA? ES URGENT TROBAR UNA SOLUCIÓ IMMEDIATA. Estem en temps de descompte i no podem tornar a tenir un estiu penjat, com els darrers, per culpa de mesures de govern que ningú va preveure quines repercussions negatives tindrien. Berguedà, 25 de gener de 2022.