BERGA, AL MARGE DE LA LLEI. En anteriors articles, feia referència a les deficiències de l’equip de govern ( CUP – ERC ) per resoldre les múltiples carències de la ciutat de Berga. Avui, el tema és molt més greu. Va de la vulneració de la llei, de forma reiterada, conscient i prepotent. Aquesta és la revelació feta pública, en el Ple Ordinari del passat dia 13 de gener, a instàncies dels grups d’oposició i molt especialment del Regidor – Portaveu del Grup Socialista, Abel García, el qual va exposar l’existència de més d’una dotzena d’informes negatius de la secretaria de l’Ajuntament, en relació al fraccionament de contractes, per evitar haver-los de treure a licitació pública, entre altres irregularitats. De fet, ja en un ple anterior, el de 4 de novembre, també a instàncies del regidor socialista, s’havien admès irregularitats en la gestió municipal així com en relació a la residència d’avis , però ens centrarem en els més controvertits. Segons els regidors de govern, la llei és farragosa i difícil d’aplicar, aleshores consideren legitimat saltar-se-la. I ja està. Ho fan pel bé del poble, diuen. No us venen records d’altres temps, fora de la democràcia ??? I ho fan dos partits ( CUP i ERC) que volen donar lliçons de transparència i rigor, a tots els altres partits, i a Berga, proclamen no solament que ho han fet, sinó que ho pensen continuar fent, fins que els doni la gana, fins que s’acabi el mandat, o fins que algú hi posi fi. De fet, la situació mostra cares realment sorprenents i preocupants. La primera, l’atreviment, per no dir, la bogeria de situar-se fora la legalitat. La segona, la passivitat per no dir consentiment dels seus partits ( CUP i ERC). La tercera, més preocupant encara, és la no intervenció de qui està obligat a fer-ho: el Govern de la Generalitat. I la pregunta que se’n deriva, perquè no ho fa ? perquè son dels seus ??? Es a dir, perquè son de la CUP i d’ERC ??? Vull recordar que tots els ajuntaments estan obligats per llei a enviar les actes dels Plens i Juntes de Govern, a la Direcció General d’Administració Local, on han de revisar-les i veure si hi ha acords i decisions que puguin vulnerar la legalitat. Cas d’existir, els pertoca intervenir. Sigui avisant de les irregularitats, en primer lloc, sigui portant-les davant els tribunals per la seva suspensió i anul·lació. De no fer-ho, s’ha d’entendre que hi ha un delicte de prevaricació. O un doble delicte. Un per part de l’Equip de Govern que actua il·legalment, sabent que prevarica, i un segon delicte per part del Departament de Presidència, per permetre prevaricar a un equip de govern que està sota la seva vigilància. Així, doncs, estem davant una situació realment greu. Insostenible, perquè algú ha d’imposar el retorn a la legalitat. Es impensable permetre vulnerar la llei sense que ningú intervingui. Entenc i accepto no judicialitzar la vida política, però qui té l’obligació de fer complir la llei ha d’actuar. I a qui li toca, és al Govern, i sinó ho fa, hauria d’actuar l’Oficina Antifrau, i sinó, directament la Fiscalia. Tothom n’està assabentat, perquè ha aparegut en els mitjans de comunicació, a banda d’estar reflectit en les actes dels Plens i Juntes de govern. Berga, ja no solament està mal gestionada i administrada. Berga, està al marge de la llei.