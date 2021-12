TRAM MOLT PERILLÓS A LA C-26 , ENTRE VILADA I BORREDÀ . Tothom té l’obligació d’avisar a qui correspongui, sobre els perills que pugui veure en una via de circulació, oimés si ostenta el càrrec d’Alcalde. Es el que vaig fer, tres anys i mig enrere, en tant que Alcalde de Borredà. El meu pas diari per la C-26, en el tram Borredà – Berga, em va fer veure el perill que suposen un gran nombre d’arbres, a molt poca distància del ferm de la carretera, molts dels quals s’han anat inclinant cap a la carretera, amb el perill imminent que una ventada, pluja o acumulació de neu, ho empitjori. Vaig adreçar l’avís a la Direcció General de Carreteres, i se’m va dir que procedirien a la inspecció i actuació en el mínim de temps possible. Tres anys després, sense haver fet cap actuació vaig trametre l’escrit que adjunto, en data 10 de juny de 2021, i se’m contestà, en l’escrit adjunt que feta la inspecció i comprovada la veracitat de la queixa, s’actuaria en conseqüència. Lògicament el pas del temps, ha anat empitjorant la situació de manera que hi ha el perill de caiguda d’arbres, arrossegant terres annexes i en alguns casos fent caure uns murs de pedra que son realment històrics, resultat de les antigues proteccions en els marges. He complert amb les meves obligacions i no he vist cap resultat. Faig públiques aquestes actuacions, avisant de que si mentrestant es produeix algun incident o accident, portaré a Fiscalia, els escrits tramesos al Govern de la Generalitat. Borredà, 1 de desembre de 2021. Joan Roma i Cunill Ex Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà Ex Diputat al Parlament pel PSC.