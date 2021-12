ERC CONTRA ELS JJOO D’HIVERN Estrany partit ERC, i estranya estratègia davant un gran nombre de projectes vitals per la Catalunya del present i futur. Amb el seu afany de voler quedar bé amb uns i altres, queda malament amb tothom perquè al darrere no hi ha cap posicionament creïble ni sostenible. Funcionen a dictat del dia a dia, sense ordre ni concert, i poden defensar un dia, el que criticaran l’endemà. Si ens fixem en un gran nombre d’institucions on hi son presents, veurem els canvis constants de posicionaments. Juntament amb la CUP, son sense cap mena de dubte, els menys adequats per governar. El seu lloc preferent és a l’oposició. I sinó, mirem ara mateix, com es posicionen respecte la presentació i defensa de la candidatura dels JJOO d’Hivern 2030. A nivell de govern diuen presentar la candidatura, però tot seguit, en ajuntaments, consells, diputacions s’hi oposen o s’abstenen !!!. Es pot abstenir algú en un tema tan clar i transparent com aquest ? Doncs, sí, i sense manies. I si cal, al·leguen no disposar de prou informació. I estan en el Govern !!! Vist tot el que hem vist, queda clara la necessitat de procedir a canvis importants en la composició d’ajuntaments, consells comarcals i diputacions, a les eleccions municipals de 2023. S’ha de recordar a tothom aquesta posició contrària, molt especialment en tots els municipis rurals del Prepirineu i Pirineus. La gent ha de saber i tenir clar que la seva oposició posa en perill la candidatura, i amb ella, la gran oportunitat de poder acaparar l’atenció de tot el món , a més d’atreure grans inversions per a posar al dia infraestructures, equipaments i serveis, en tots aquests territoris. No podem acceptar se’ns digui que el canvi climàtic no aconsella celebrar aquests JJOO, o que es faran destrosses en el territori quan precisament serà una candidatura especialment respectuosa amb el medi ambient. De fet, és una de les grans condicions per a poder ser nominada com a seu. I la proposta suposa repartir en diverses subseus les diferents proves, de manera que no es concentrin en un sol punt. Això era propi del passat. Ara, tothom és conscient del valor de la sostenibilitat i el medi ambient. I és una paradoxa que els grups municipals d’ERC diguin que no tenen informació quan el seu partit ostenta la presidència del Govern. Com pot ser això ? El que crec és que tenen por a qualsevol crítica, i més si ve de sectors amb els que han fet pactes poc clars. Penso en la CUP, però també amb els Comuns, que volen aparèixer com els abanderats del medi ambient, quan en pocs llocs el practiquen. Es fàcil criticar. Més difícil és aportar alternatives, i les comarques dels Pirineus tenen ganes i necessitat dels JJOO. Es una oportunitat històrica, i pot donar uns molts bons resultats, com per impulsar el futur durant molts i molts anys. I les excuses d’uns i altres son ben poc sòlides, per no dir penoses. Es hora , doncs, de fer-los mullar i que diguin a tot arreu que no els volen i que diguin quins son les seves alternatives. De moment ni les hem vist ni les hem sentit. Que les expliquin !!!