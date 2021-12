BORREDÀ – UNA COMPRA HISTÒRICA. En el Ple Ordinari, celebrat el passat dilluns dia 20, s’aprovà el pressupost municipal per a 2022. Un pressupost d’1.032.000 euros, amb importants despeses i inversions, per continuar la feina municipal. Vull destacar una partida de 135.000 euros, destinada a la compra de Can Font, o si voleu Cal Royo com s’ha conegut en els darrers anys. Nom del darrer propietari. No és una casa qualsevol, ni un edifici més del poble. No. Es tracta d’una de les imatges més representatives i més històriques del nucli urbà de Borredà. El nom original era Can Font, pel nom del seu primer propietari que figura en una de les llindes de pedra de l’interior. I és històrica perquè de fet fou de les primeres a ser construïda en el incipient nucli urbà que va néixer a principis del segle XVI. La casa porta la data de 1565 en una de les llindes exteriors, propera al característic pou, d’on s’abeuraven els animals de càrrega que feien el recorregut Ripoll – Berga. Serví d’hostal, forn de pa, centre social, combinat amb diversos habitatges. Més cap aquí, fins i tot acollí el consultori mèdic, i la guarderia infantil de la Carmeta. I en un petit espai, darrere el pou hi hagué una torneria d’artesania de boix. Abandonada des de fa una vintena d’anys, es va intentar la seva compra per a instal•lar-hi el nou Consultori mèdic. Les negociacions, no van arribar a bon port, i finalment el Consultori es va situar a escassos metres, en un nou edifici, en aquell moment en construcció. Com ex alcalde considero una decisió històrica aquesta compra. Es un edifici emblemàtic, situat en ple nucli antic, que mereix no solament ser salvat i restaurat, sinó també trobar-li un ús adequat. La seva restauració i adaptació tindrà un elevat cost, però s’han de trobar els ajuts pertinents per a donar-li nova vida. Sé també que disposar de partida és condició per a negociar la compra que ha de venir precedida de les degudes negociacions per a fixar el preu definitiu, i també per un element essencial com és l’autorització per part de la Generalitat. Tot plegat suposa dedicació, tràmits i negociacions diverses. Amb tot, estic convençut d’un feliç final com perquè aquest edifici passi a ser municipal, i a partir d’aquí es puguin buscar els ajuts indispensables per a posar-lo al dia, adaptat als objectius que se li vulgui donar. Aprofito, doncs, aquest espai per a felicitar la decisió presa per l’equip de govern de l’Ajuntament de Borredà, confiant en que les gestions i negociacions, en curs, arribin a bon port. Serà bo per l’edifici, serà una esplèndida imatge pel present i futur del poble. Borredà, desembre de 2021.