BERGA, PROPOSTA FALLIDA. Com a berguedà de vida a la comarca, i com a berguedà de treball a Berga, constato unes ganes immenses ,d’una gran majoria de berguedans, per arribar a maig de 2023 i amb el seu vot, alliberar la capital, d’un govern , totalment fallit. He de dir que Berga, no ha estat especialment afavorida en els seus governs municipals, en aquests 42 anys de democràcia. El resultat està a la vista de tothom, amb múltiples carències en infraestructures, equipaments i serveis, que altres ciutats, han resolt 10, 15 o 20 anys enrere. Aquí, no. I algunes poden tardar encara un bon grapat d’anys. Però, si es podia entendre el desig de buscar novetats en un partit nou, trencador de normes, impulsiu i donat a buscar solucions a tot i per tot, el resultat ha estat desastrós. La CUP va aparèixer com un possible partit de govern, després de picar pedra a l’oposició i donar la sensació que disposaven de gent preparada, amb idees clares i suficient capacitat de gestió per portar Berga cap un futur, molt diferent del passat viscut. L’arrencada de cavall de 2015, l’endemà de les eleccions, va permetre contemplar algunes “perfomances” i algunes promeses que semblaven anar per bon camí, però les ganes de protagonisme i exaltació de ser diferents, va topar amb la realitat quotidiana. La ciutat no va viure cap revolució ni cap canvi substancial, en els quatre anys del primer mandat, molt empitjorat en els dos i mig, d’aquest segon. Berga es troba a la cua de les capitals de comarca de Catalunya. En tenim 42, i no n’hi ha cap altra, que tingui tants deures per fer. Què falla, o què ha fallat ? Una mica tot. Falta de lideratge clar, mediocritat d’equip, insuficient dedicació, poc aprofitament de l’estructura de la CUP a nivell català i espanyol, d’on podien haver obtingut importants ajuts, i falta de projecte de ciutat i de capitalitat. El pacte amb ERC, no solament no ha resolt cap d’aquestes deficiències, sinó que les ha ampliat. No han aportat més ni millor dedicació , ni ajuts de la Generalitat i Govern central, malgrat la posició especial que tenen. No fa estrany busquin ja nou candidat en la persona d’Adam Majó, ex cupaire, desplaçat a ERC , a la recerca de destins atractius, que m’imagino li passen factura ara, encarregant-li liderar la llista. No crec sigui el revulsiu que Berga, espera. Però, la situació de decepció i indignació per l’estat de la ciutat, ha de fer buscar candidats solvents als partits que es presentin a les eleccions de 2023. D’aquestes, ha de sortir un govern fort i eficient. S’han perdut massa anys com per sumar-hi uns quants més. I si els partits volen repetir, malament ho tindran els que hagin fracassat. M’imagino la CUP, presentant Ivan Sánchez, a falta de millor candidat. ERC, dona per feta la candidatura d’Adam Majó, sense que l’acompanyi cap virtut especial per confiar en millorar la feina del partit. Veurem què fa Junts, i algun altre, si s’amplia el ventall. Pel que fa el PSC, té clara l’aposta per Abel García. Sol en el Consistori ha demostrat tenir la força de tot un grup al darrere i pot ampliar clarament la representació com per esdevenir peça fonamental en la constitució i funcionament del nou govern municipal que Berga necessita. En poc temps, veurem i sabrem les peces de cada partit. El que ha quedat clara és la incapacitat de govern de CUP – ERC.