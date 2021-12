1.103 CANDIDATS PER A 142 PLACES. Des de fa dies em dedico a estudiar tota mena de xifres i situacions relacionades amb el món de la Medicina. Tenim un immens dèficit de professionals, i toca prendre valentes i ràpides mesures, de cara els propers anys. Hi ha 47 Facultats de Medicina a tot Espanya, de les quals en surten 7.000 llicenciats en Medicina. Molts? Pocs? A dia d’avui hem de dir que son molt pocs, perquè molts marxen a d’altres països, cansats que les condicions d’aquí no siguin especialment atractives. Així, doncs, patim escassetat de llicenciats, arreu d’Espanya, però encara més a Catalunya. Aleshores què fer ?. Hi ha diferents accions a emprendre. Una és millorar les condicions aquí perquè en marxin menys, a continuació facilitar el retorn de tots els que es pugui, i finalment preparar el país, per produir-ne més. Es a dir, augmentar el nombre de places a totes les Facultats, i molt especialment a les catalanes. I no veig es vagi per aquest camí. Fa pocs dies han sortit les dades referides a la Facultat de Medicina de la Universitat Vic – Manresa. Resulta que per cursar el primer curs s’han presentat 1.103 candidats per només 142 places. La nota de tall ha estat de 12,390 sobre 14. Una nota molt alta. Sí, ja està bé que per entrar a Medicina es demani una nota alta, però no podem posar una barrera tan alta quan ens fan falta milers de nous professionals en els propers anys. I tinc clar que no sempre la nota suposa tenir els millors professionals. Compta, i molt, la vocació, la constància, les ganes d’aprendre al llarg de tota la vida. Perquè no s’amplien places ? Ja sé que costa crear i programar noves aules, amb tot el que suposa de contractació de professorat, però no queda altre remei sinó volem quedar-nos sense servei d’aquí a poc temps. L’envelliment dels actuals professionals portarà en els propers 10 anys, a perdre prop d’un 30% dels que exerceixen en l’actualitat. Qui els substituirà ? Hi ha preocupació i ha d’haver-hi pressa per resoldre el panorama. Tots sabem que qui entra a primer curs, necessitarà un mínim de 7 anys per començar a exercir, i uns quants més per esdevenir especialista. No val a badar i perdre més temps, en discussions filosòfiques. O s’amplien les actuals Facultats, o se’n creen de noves, però queda clar que al ritme actual no es poden cobrir les necessitats. Així estem. I d’aquí que no entengui la parsimònia i la falta de reacció del Govern de la Generalitat. Per crear noves fornades de professionals i per posar majors partides, en els pressupostos de la Generalitat. Si per l’any vinent, els ingressos creixen en un 17 % , no pot ser que la Sanitat només creixi en un 4 %. Venim de temps molt durs i molt poc generosos amb la Sanitat, no pot ser continuar la mateixa tendència. Les xifres del titular son rellevants: 1.103 candidats per només 142 places. Aquí, a la Catalunya Central. Pel que he pogut veure, xifres semblants s’han donat en altres territoris. No pot ser que milers de candidats quedin fora del sistema, perquè els necessitem. Així, doncs, més places i si cal abaixar la nota de tall, fem-ho. Es hora d’aplicar mesures adients, a les mancances existents.