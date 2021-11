VOLEM CONÈIXER ELS RESULTATS DE L’ACUSACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT. EL GRUP SOCIALISTA – UNITS PER AVANÇAR, DE LA MÀ DEL DIPUTAT CRISTÒFOL GIMENO PRESENTA PETICIÓ D’INFORMACIÓ AL GOVERN,SOBRE LES IMMATRICULACIONS, SUPOSADAMENT INDEGUDES, DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA. Dos anys enrere, una destacada representació del govern de la Generalitat, encapçalada per l’aleshores vice- president Aragonès, va venir a la comarca del Bages, per informar de la creació d’una OFICINA DE MEDIACIÓ, depenent de la Conselleria de Justícia, per tal que tots els propietaris afectats per immatriculacions indegudes de bens, per part de l’església catòlica podessin reclamar i recuperar la suposada propietat, indegudament perduda. El Govern de la Generalitat, xifrava en 3.722 les immatriculacions, suposadament indegudes, per part de l’església catòlica. En aquesta xifra hi figuraven 1.855 llocs de culte, 1.518 terrenys i 349 edificis civils. De tot aquest conjunt, 951 bens correspondrien a les comarques centrals. El més xocant de les acusacions és que hi figuraven des de catedrals, a basíliques, monestirs, palaus episcopals, santuaris i un bon nombre de cementiris, a banda de terrenys diversos i rectories. Transcorreguts més de dos anys d’aquelles acusacions i de la creació de l’oficina de mediació volem conèixer els resultats. Volem saber quantes persones han demanat mediació, quantes l’han obtinguda, quantes han pogut recuperar els suposats bens usurpats, quants estan en litigi, quants han estat rebutjats, etc. En definitiva, volem saber els resultats d’una OFICINA DE MEDIACIÓ, al cap de dos anys de funcionament. Temps més que suficient per a poder avaluar i contrastar el compliment dels compromisos adquirits pels membres del Govern de la Generalitat. Manresa, 29 d’octubre de 2021. OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.