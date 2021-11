NO MÉS PROMESES, VOLEM REALITATS EL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA – UNITS PER AVANÇAR, DE LA MÀ DEL DIPUTAT CRISTÒFOL GIMENO, PRESENTA UNA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER EXIGIR MILLORA, A UNS TRAMS DE LA C-26: NAVÈS – BERGA- BORREDÀ. La C-26, és una de les carreteres transversals de Catalunya que uneix diverses capitals de comarca, com : Olot –Ripoll – Berga- Solsona. Per aquest motiu també se la coneix per Eix Prepirinenc. Comença a Alfarràs ( Segrià) i acaba a Borrassà ( Alt Empordà). En moments esporàdics, el Govern de la Generalitat, ha dut a terme millores en alguns dels seus trams, però sense una visió de conjunt que permetés garantir la continuïtat de les actuacions fins a la seva culminació. S’han redactat projectes que donaven a entendre la propera adjudicació de les obres, però després no s’han inclòs en els pressupostos corresponents. El resultat, ha estat la congelació de les obres, sense data determinada. El Grup Socialista – Units per Avançar considera anòmala aquesta situació i presenta una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ que implica tirar endavant dos dels trams pendents: Navès ( Solsonès)- Berga, i Berga- Límit provincial ( Borredà) amb el Ripollès , província de Girona. Aquest segon tram disposa de projecte executiu des de fa 10 anys, amb el compromís del Govern que tiraria endavant, al cap de dos anys de la seva aprovació. Va ser el propi Govern qui va fixar els límits dels trams, de manera que és lògic reclamar la seva execució, complint les previsions del mateix Govern. I els dos trams son lògics en un pla de millores que es vagi estenent, a banda i banda, fins arribar a final de trajecte. Esperem que la resta de Grups Parlamentaris, i molt especialment els que donen suport al Govern, recolzin amb el seu vot, aquesta PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. D’altra manera no s’entendria en aquestes comarques de l’interior de Catalunya, molt necessitades de comunicacions transversals, en condicions. Manresa, 30 d’octubre de 2021 OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI. BAGES, BERGUEDÀ I SOLSONÈS.