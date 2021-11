UNA PROPOSTA QUE ENTENC HA DE SER PROVISIONAL. No vaig poder assistir a la reunió informativa del dia 18, sobre el nou funcionament dels serveis mèdics a Borredà, però n’he tingut suficient informació com per valorar el seu contingut. Considero clarament insuficient la proposta feta. Una proposta que venia ja donada i tancada sense possibilitats de ser modificada. Els informadors venien a explicar decisions preses per la Direcció de CatSalut, i ja està. No hi havia marge de discussió ni marge de negociació. Què hem de tenir en compte a l’hora de valorar la decisió ? Doncs, que el Govern de la Generalitat, no té la Sanitat com una de les grans prioritats del país. La nota més evident és que va dur a terme unes brutals retallades l’any 2008, de la mà del president Mas, que no han estat modificades ni compensades. Una altra mostra la tenim en els pressupostos per l’any vinent, els més elevats de la història, superant els 38.000 milions d’euros. Augmenten un 17 % els ingressos, però només un 4% la Sanitat. Voleu una altra prova evident ? També és palla, dir que estan preocupats per la regressió demogràfica del món rural. A les proves em remeto, i tot el que fan, contradiu aquesta inexistent preocupació. Aleshores, què fer? No resoldrem les nostres peticions, a nivell comarcal, sinó ho fem a nivell nacional. Cada persona ha de fer el que consideri oportú, i fer moure fitxa al partit, associació, agrupació o entitat en la que estigui compromès. En el meu cas, ho faig via Grup Parlamentari Socialista, amb informes i propostes que obliguin a rectificar el Govern de la Generalitat. Si no volem ser ciutadans de tercera, ni volem veure morir el món rural, hem d’actuar en conseqüència. Diner n’hi ha si es vol, i es deixen de banda, temes secundaris, propagandes inútils i altres estris prescindibles. No és de rebut, els serveis mèdics proposats. Hem de considerar-los provisionals, i exigir uns serveis raonables, dintre de l’austeritat. Tots estarem d’acord en no gastar més del necessari, però també tots estarem d’acord en tenir l’atenció que necessitem. La proposta presentada suposa tenir el servei següent: Dimecres de 8 a 15 hores. Dimarts de 12 a 15 i Dijous de 8 a 11. El dimecres hi hauria l’administratiu, la infermera i el professional mèdic. El dimarts i dijous, només la infermera que se suposa haurà d’atendre també el telèfon, si algú truca. Considero clarament insuficient aquesta proposta, i crec que entre tots hem de fer el possible per ampliar-la i fer-la molt més adequada a les nostres necessitats. Quan dic, a les nostres, penso tant en Borredà com en Sant Jaume, Vilada i Castell. D’aquí que m’atreveixi a fer una proposta per presentar a CatSalut, i batallar per fer-la realitat. Els quatre pobles hauríem de constituir una mena de pack complert amb un servei que cobrís els 5 dies de la setmana, de la manera següent: De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, servei d’administratiu, infermera i professional mèdic, repartit,a parts iguals entre Vilada/ Castell, i Borredà /Sant Jaume. Es a dir, dos dies i mig a cada consultori, amb l’avantatge que la proximitat d’un poble a l’altre, un usuari, podria desplaçar-se al poble veí, cas de necessitat, el dia que no els tingués a casa seva. No hi hauria problema perquè compartiríem tot l’equip. Tots tres, coneixerien tothom, dels 4 pobles. Sóc conscient de la manca de professionals mèdics i infermeria. Ara mateix la Generalitat acaba de contractar infermeres d’Andalusia. Doncs, també ho haurà de fer amb metges, i ampliar Facultats de Medicina, perquè en surtin més, a banda de concedir millors condicions per evitar marxin. Però tot això, és de cara el futur. I el futur l’hem de treballar ja ara, des del lloc que pertoca: el Parlament de Catalunya. Ara bé, tornant aquí, considero hem d’insistir en considerar provisional la proposta presentada, i fer tot el necessari, per ampliar l’atenció sanitària. I lògicament, donar a conèixer aquestes reivindicacions a nivell de mitjans de comunicació, i mentrestant, presentar per escrit les queixes i denúncies si el servei d’aquí, o el comarcal, no funcionen com caldria. Aquesta és una llarga reivindicació que ha de durar, tant de temps com calgui, fins fer-la realitat. Borredà, 22 de novembre de 2021. Joan Roma i Cunill