FONDOS EUROPEOS PARA LUCHAR CONTRA LA REGRESIÓN DEMOGRÁFICA. Desde hace algunos meses estoy implicado en un proyecto para presentar a los fondos Next Generation, en el apartado destinado a luchar contra la regresión demográfica. No es fácil entender ni lidiar con las normativas de convocatoria. Siempre me quejo de lo mismo, y parece inevitable reducir textos, hacerlos más comprensibles y al mismo tiempo recortar burocracia. El problema es grave porque los cerca de 6.000 municipios pequeños, existentes en España, no tienen estructura técnica ni administrativa para hacer frente a todos los requisitos que se piden. Tampoco hay suficientes ni competentes empresas tramitadoras de estos proyectos. No basta con juntar un economista, un arquitecto, un ingeniero y algún administrativista para gestionar proyectos y fondos, porque la dedicación y complejidad obligan a una larga preparación y gestación. ¿Qué hacer en estos casos? Pues, recurrir a administraciones superiores, dedicadas a ayudar a los ayuntamientos. En Cataluña tenemos, los consejos comarcales, y las diputaciones. Los primeros tampoco tienen capacidad técnica ni profesional para resolver las carencias de los ayuntamientos. Corresponde, pues, a las diputaciones disponer de estos equipos. Así lo ha hecho la Diputación de Barcelona, con equipos propios o contratando equipos externos, de forma que todos los pequeños municipios tengan opción a presentarse a estas convocatorias. Con todo, hay que reforzar los ayuntamientos. Llevamos años prometiendo incrementar aportaciones del Estado, así como pagar por el coste real de los servicios que prestan y que corresponden a las CCAA. Ni una cosa ni otra, a día de hoy. Y con los actuales ingresos, los ayuntamientos pequeños no pueden disponer de equipos solventes para presentar proyectos. Hay que ser realistas y recomendar a los municipios no entrar en determinados retos, de los cuales no podrán salir, o saldrán con muchos problemas. Siempre resulta atractivo presentar peticiones a toda clase de ayudas, pero si no se evalúan detenidamente, pueden tener efectos negativos, en vez de positivos. El primer requisito a estudiar es el de la financiación. Sin una financiación del 95 o el 100%, es mejor quedarse en casa. Cualquier porcentaje puede resultar imposible para las finanzas municipales porque deriva en varios miles o decenas de miles de euros. Si hay una desviación de presupuestos o aparece algún imprevisto, el impacto económico puede resultar letal. Así, pues, hay que revisar muy bien las convocatorias. Consultar con expertos, la letra pequeña, para tener claro si es viable o no. Y no entestarse en presentar proyecto si no está muy bien fundamentado y bien financiado. Ahora vendrán las prisas. Hemos estado todo 2021 estudiando y valorando posibles proyectos, para diversas convocatorias. Ahora van saliendo las convocatorias con todos los requisitos, y aquí es donde hay que hacer atención. Si encajan, adelante, si hay zonas oscuras, poco consistentes o desconocidas, mejor esperamos otro momento. Estos fondos son una gran oportunidad, pero también un riesgo si no se preparan bien. Hay que ir a por la oportunidad, pensando y preparando bien los proyectos. En eso estoy, o mejor dicho, estamos. Disponer de un equipo pluridisciplinar es la mejor vía para llegar a buen puerto. Pronto veremos miles de proyectos en acción que han de suponer cambios radicales en muchos ámbitos y sectores. Este es el objetivo deseado. Aquí hemos de llegar.