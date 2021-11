FALTEN PROFESSIONALS EN SALUT. Arran les brutals retallades de la mà del President Mas, l’any 2008, molts professionals sanitaris van decidir buscar terres més propicies. Milers de metges de medicina general, especialistes , infermeres, tècniques de laboratori, etc, es van escampar per tota la UE, i més enllà. Allà, van trobar el reconeixement i les condicions que se’ls havia negat aquí. Son milers els desplaçats, la majoria dels quals ja no tornaran. Ara, ens donem compte del greu error comés. Ara, tenim carències brutals de tots aquests professionals, i no hi ha manera de trobar-ne, ni aquí ni en altres regions espanyoles. Falten professionals en salut, de forma urgent, i en gran nombre. Espanya té 46 Facultats de Medicina, de les quals surten 7.000 llicenciats a l’any. Son molts son pocs ? A dia d’avui, son molt pocs. Hi ha un enorme dèficit xifrat en desenes de milers, per una doble causa. Milers han marxat a l’estranger, on els nostres professionals son molt apreciats per la bona preparació que tenen, però un altre motiu greu és que la professió envelleix, de manera que son majoria els professionals majors de 55 anys de manera, que en els propers anys, se’n jubilaran molts més dels que sortiran de les facultats. Així, doncs, s’ha d’actuar de manera ràpida i eficient per tal de resoldre aquesta greu problemàtica. I és que hi ha xifres realment preocupants com que ara mateix, caldrien 4.000 especialistes, en diversos sectors i àmbits. Tornant a Catalunya, la situació és d’una enorme gravetat, perquè no hi ha professionals per a cobrir les places públiques en dispensaris, CAP’s , Ambulatoris i Centres especialitzats. Es a dir, la sanitat bàsica, no disposa de suficients professionals per fer-se’n càrrec. La falta de planificació i programació ha estat nefasta i ara no es poden improvisar solucions. Hi ha respostes parcials, de resultats molt incerts i insuficients, com allargar vida professional, recuperar professionals i poca cosa més. Mentrestant caldria de forma urgent, ampliar facultats, no creant-ne de noves, però sí ampliant les existents, tant aquí a Catalunya com a la resta d’Espanya, per almenys tenir cobertes les necessitats futures. Cosa semblant passa a nivell d’infermeria. També en aquest apartat tenim dèficits enormes, i previsions de jubilacions àmplies que s’han de compensar en noves fornades de titulacions a tots els nivells. En resum. Els errors es paguen, i encara més, quan no s’han volgut reconèixer ni rectificar a temps. Tenir un bon professional preparat requereix 7 anys, d’estudis i pràctiques. Mirem com estem ara, i pensem com estarem en un futur immediat. Era urgent rectificar, ara, és qüestió de vida o mort, i no es veuen prou moviments en la direcció correcta per estar segurs de resoldre el problema. Ens hi va el més important: la salut.