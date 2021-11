EL MERECIDO RELEVO DE MIQUEL ICETA. Los días 18 y 19 de diciembre se celebrará un Congreso extraordinario del PSC para oficializar el relevo de Miquel Iceta por Salvador Illa, puesto que a las Primarias no se ha presentado ningún otro candidato. El PSC cerrará así su particular “travesía del desierto”. Una travesía de diez años, especialmente duros y complicados. Los años del “proceso independentista” con todo lo que ha comportado de duros ataques por parte de los partidos independentistas que veían en el PSC el muro que querían derribar. Y no lo han derribado. Al contrario, se ha mantenido fiel a sus principios y ha demostrado poder resistir a todos los embates por duros que fueran. Y han sido muy duros, lo puedo corroborar porque los he vivido en primera persona, al igual que centenares de otros cargos institucionales repartidos por toda la geografía catalana. Ahora bien, siempre hay territorios más difíciles, y precisamente los más complicados han sido los del interior. Los rurales, donde unos pocos han ido resistiendo todos los ataques bajo acusaciones de “españolistas”, anti catalanes y una docena más de supuestos insultos, a la vista de su resistencia. Y no todos han resistido. Lógico. Siempre hay un sector que se rinde, o peor aún, se pasa a otros partidos, bajo la excusa de que el PSC no ha sabido escuchar al pueblo. En un país pequeño todos nos conocemos, y todos sabemos las debilidades de algunos por los cargos públicos, y lo que comportan. Ha sido, básicamente, ERC el receptor de los desertores socialistas, a la búsqueda de cobijo institucional o de partido. ERC siempre ha sido un partido “atrápalo todo”, con muy poco rigor a la hora de integrar recién llegados. Le falta personal, y a falta de plantilla propia, bienvenida la que marcha de otro partido. Es así, cómo podemos ver en diferentes cargos, a ex militantes socialistas, algunos de los cuales daban grandes discursos de ética y estética en sus antiguos cargos políticos. Todo esto y más, ha tenido que lidiar Miquel Iceta, como Primer Secretario. Años de acusaciones, de presiones, embates públicos y privados, deserciones y peticiones de echar el partido de la política catalana. Años muy complicados para presentar candidaturas a las municipales, malos resultados en las generales y autonómicas, y dificultades económicas, ligadas a los malos resultados. Pero, después de las tempestades, si se ha sabido mantener el rumbo, y capear las dificultades, vuelve la calma y se recogen los resultados de tanta valentía y coherencia. Y hoy el PSC vuelve a estar en primera línea, después de haber ganado las pasadas elecciones al Parlamento ,de la mano de Salvador Illa. Es lógico y coherente poner en sus manos el partido, con una nueva dirección que lleve la nave hacia las próximas elecciones municipales. Es hora de reconocer los méritos y la entrega al partido de Miquel Iceta, sin el cual hubiera sido muy difícil llegar a puerto. Ahora, toca formar nuevo equipo y preparar el partido no sólo para las municipales, sino especialmente para el gran objetivo: ganar claramente las próximas elecciones al Parlamento de Catalunya, para presidir la Generalitat. Es la única vía para poner orden y concierto a todo lo que ha provocado los largos y desastrosos años del proceso independentista.