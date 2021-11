PLENAMENT D’ACORD AMB LA DECISIÓ PRESA PER L’AJUNTAMENT DE BORREDÀ. Manteniment, millores i seguretat- Cementiri municipal El cementiri parroquial de Borredà, es va construir l’any 1886, i ha donat servei fins a dia d’avui, si bé, amb un canvi de titularitat , dut a terme 20 anys enrere, davant l’esgotament de nínxols i la necessitat de procedir a una ampliació. En aquell moment, per acord entre Mn. Felip Pujols ( EPD), i jo mateix com Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà, amb el vist i plau del Bisbe de Vic, es va procedir al traspàs de titularitat. Una vegada propietaris del cementiri, vam procedir a la compra d’uns terrenys annexes i a redactar un projecte d’ampliació per garantir el servei, de cara el futur. Es així com es va doblar la superfície, deixant exactament com era el cementiri vell i construint un nou cementiri, intercomunicat amb el vell. Borredà disposa d’espai per a futures generacions. Després del traspàs també vam constatar el mal estat dels nínxols més vells, situats a banda i banda de la capella, la qual també mostrava símptomes de deteriorament. Es per aquest motiu que vam iniciar un procediment de recuperació de titularitat de tots els nínxols ( 64 ), per posteriorment poder enderrocar-los. Al llarg de 6 anys es van dur a terme tots els tràmits, de trasllat de restes, comunicació als titulars, etc, fins a disposar de la totalitat. Fa poc més de dos anys, es va procedir a l’enderroc i a redactar un projecte de reconversió dels dos espais alliberats en dos porxos, per resguardar-se de la pluja i el sol. En tots aquests anys de titularitat municipal hi ha hagut un especial interès en fer un adequat manteniment, millores concretes i, lògicament, garantir la seguretat de tot el recinte. Precisament l’envelliment dels xiprers era una preocupació per algunes mostres de caducitat, i fou el 17 de juny que un esclafit va fer veure el perill de mantenir-los, en la seva totalitat. Un d’ells fou esberlat, i caigué sobre un dels edificis de nínxols provocant alguns desperfectes a la teulada. No s’ha d’esperar mai a veure més danys per procedir a prevenir i garantir la seguretat. Els dos més grans i més vells estaven situats davant la capella, cas de caure la podien fer malbé. Degudament estudiats el seu estat, l’ajuntament actual ha considerat oportú procedir a la seva tala, i a plantar-ne dos de nous en un millor lloc. I un tercer, és el que patí danys durant l’esclafit. En resum, de 11 xiprers l’ajuntament n’ha tallat 3, i en plantarà 2 de nous. Estic plenament d’acord amb la decisió presa. Segurament en el meu cas, hagués procedit a talar-ne algun més, però pertoca a cada alcalde i a cada equip de govern, decidir el que millor creu. Pel que he parlat amb molts veïns, i pel que conec del poble, estic convençut que aquesta és la opinió molt majoritària de la gent de Borredà. Borredà, 15 de novembre de 2021. Joan Roma i Cunill, Alcalde – President Ajuntament de Borredà ( 1991 – 2019 ).