QUIN NIVELL DE PARLAMENT !!! Intento seguir els principals debats en el Parlament de Catalunya, per estar degudament informat, però també per a comparar com és i com era en el meus temps de Diputat. Ho sento, però en els meus temps, poques vegades havia sentit vergonya, en canvi ara hi ha moments en que has de tancar pantalla o anul·lar la veu per no passar més vergonya aliena de l’indispensable. El nivell ha baixat fins extrems increïbles. Em demano, com és possible que la majoria de partits no trobin, o simplement no busquin persones preparades i amb unes dots mínimes d’oratòria. Es que formar part del Parlament té diversos components indispensables. El primer, és la preparació a nivell cultural, política, idiomàtica, estratègica, tàctica, amb unes dots d’oratòria raonablement elevades, sobretot pels qui ostenten el paper de portaveus. Es que fallar en aquest factor concret, tira per terra tots els altres. Si algú quan parla no se l’entén o no dona credibilitat, tot el que digui se’n va en orris. La gent el sent però no l’escolta, i això és el pitjor que li pot passar a un representant del poble. Em faig creus que Junts x Cat, tingui Albert Batet, de portaveu. Es el típic diputat que creu estar en possessió d’una oratòria brillant, capaç de mostrar moments de flegma britànica o humor , quan en realitat és una mostra clara d’incapacitat per comunicar i mostrar serietat en els temes a tractar. Es un portaveu , fora de lloc. No entenc com el mantenen en un càrrec que hauria d’ostentar algú de pes. No dic de pes físic, sinó intel·lectual. Pel que fa les CUP, son tant previsibles en les seves intervencions que ja no tenen cap interès. Dona la sensació que han nascut per viure a l’oposició de per vida, amb tot el que comporta. Estar contra tots i contra tot, ni que suposi contradir posicionaments del dia abans, és igual, toca sortir de les normes, i ho fan amb lògica o sense. Ara resulta que hem de fer una tercera consulta o referèndum. Perquè no una quarta, cinquena o sisena? Es que les anteriors es van falsejar ? Es que no van servir per a res ? I les noves, sí ??? En fi, aquest debat de política general, no passarà a la història, ni per la presentació feta per Pere Aragonés, més pendent dels seus socis que no pas del país, en general. I tampoc per les intervencions dels socis abans esmentats: Junts x Cat i les CUP. Tampoc per la resta de partits minoritaris, que van seguir el guió previst. Sí, en canvi va tenir gran interès la intervenció de Salvador Illa perquè va sortir d’aquesta grisor per emmarcar la realitat de Catalunya, en la UE, i en la realitat mundial. Malament va un polític sinó té en compte en quin marc global es mou. Desentendre’s de la realitat, ens ha portat a tot el que ha vingut i hem patit en els darrers dotze anys. Per això, era d’agrair pensar i recordar el marc general, per arribar al local. I Salvador Illa, ha estat alcalde, i això es nota sempre i en tot lloc, amb els qui han ostentat aquest càrrec. Es parla d’una altra manera i s’enfoquen les coses més a peu de terra, a banda de buscar solucions realistes i properes, fugint de tot el que és irreal o inviable. El posat serè, amb un text ben construït i ordenat, va donar la imatge oposada a la del resta d’intervinents. No sé quan temps passarà, però queda clar que és el president que el país necessita.