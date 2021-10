TRANSPARÈNCIA I CLAREDAT. El GRUP SOCIALISTA – UNITS PER AVANÇAR, DE LA MÀ DEL DIPUTAT CRISTÒFOL GIMENO, INTERVÉ EN EL CONFLICTE BERGUEDÀ. PORTEN EL TEMA AL PARLAMENT. No ve d’ara, sinó dels darrers 10 anys, la política de poca claredat i transparència, en matèria d’assistència primària a la comarca del Berguedà. Ha costat saber el nombre de professionals de cada especialitat i els horaris d’atenció, a cada poble. La confusió, la improvisació i un cert partidisme, presidia les decisions respecte de com s’organitzava i es distribuïen els efectius disponibles. Uns efectius sempre insuficients, especialment en els darrers anys, fins el punt de voler cobrir amb uns pocs professionals, tota la comarca. D’aquí que molts pobles tinguessin unes poques hores a la setmana de servei presencial, i patissin constants canvis i interrupcions quan el professional que els tocava, feia vacances, estava de baixa o havia acumulat més municipis dels possibles de portar. Les carències de professionals en especialitats com pediatria, ginecologia, psicologia, i altres, és constant, fins el punt de tenir en alguns moments, un sol professional per a tota la comarca. Si aquesta era la nota dominant en els darrers anys, l’arribada de la pandèmia, va comportar el tancament pur i simple de tots els consultoris mèdics. Tota l’assistència primària, bàsica per a fer front a problemes globals, va quedar reduïda als serveis centralitzats en el Ambulatori de Berga, i amb alguns de molt reduïts en algun dels CAP, existents. Sempre, però, infradotats en personal i material. L’assistència va patir un fort impacte amb greus problemes per arribar a ser atesos. Per manca de personal i per impossibilitat de contactar-hi, mitjançant els telèfons disponibles. O estaven col·lapsats o estaven despenjats, per impossibilitat de poder-los atendre. La recuperació del servei presencial, feia preveure, un retorn a la situació pre pandèmia. No ha estat aquest el cas. Al contrari s’ha volgut justificar una forta retallada d’efectius i horaris d’assistència en tots els municipis, mitjançant canvis d’horaris i reducció de serveis. Aquesta nova normalitat, ha estat rebutjada de manera generalitzada. Hi ha a tota la comarca un descontentament i una indignació per unes retallades, que no venen justificades per cap paràmetre. Al contrari, una comarca, altament envellida i dispersa, necessita una xarxa d’assistència primària forta i ben atesa. Cansats d’escoltar i rebre queixes i peticions, hem decidit portar el tema al Parlament de Catalunya, mitjançant la formulació de 5 preguntes. Volem saber municipi per municipi, els horaris i professionals que té adjudicats, siguin mèdics, d’infermeria o d’administració. Els que té la comarca, en el seu conjunt. Les línies telefòniques existents, així com els professionals que les atenen. I també les queixes i denúncies rebudes per manca o deficiències en el servei. Transparència i claredat. Volem saber quins efectius concrets, i la seva distribució. Així podrem saber les deficiències i mancances. I no acceptem es vulgui estalviar en Salut el que el Govern de la Generalitat gasta en altres qüestions no prioritàries. Ens remetem a les respostes per endegar noves actuacions, en aquest àmbit d’especial rellevància, en una comarca rural com la del Berguedà. Manresa, 20 d’octubre de 2021. OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.