DESCENTRALIZACIÓN SIN MANÍAS. Me sumo con entusiasmo a las propuestas de Ximo Puig, para descentralizar España. De hecho, no son nuevas ni las primeras que han salido a la palestra, pero vuelven en un momento, sino propicio al menos interesante para el debate y la reflexión. El día que España tenga un gobierno más potente, quiero decir con mayoría más estable, debería ponerlas en práctica. ¿Por qué todos los Ministerios y Organismos han de estar en Madrid? ¿Por qué no repartir por España algunos de sus elementos clave? Todos saldríamos ganando y se reforzaría el sentimiento de pertenencia a un proyecto común. Y no solo esto, permitiría centrifugar presencias y riquezas en la España vaciada, y en otras zonas periféricas. Y es que mis siete años en Suiza me hicieron ver las enormes ventajas de un modelo federal real. Nada de teoría. Práctica y realidad, pura y dura. ¿Por qué Berna, la capital solo tiene 133.000 habitantes? ¿por qué la superan otras como Ginebra, Zúrich, Basilea, etc.? Pues porque nadie tiene especial interés en una carrera por la magnitud, y menos crecer por crecer. En absoluto, que una (Ginebra) sea la capital internacional, otra (Zúrich) la económica, otra (Basilea) la industrial, …y Berna la capital de todo el país, no supone ningún privilegio, ninguna competición. Cuando visito el Museo del Prado, me pegunto porque no crear una sucursal o dos, con todo el material en depósito y una parte de la colección permanente, y ponerlos en Teruel, Albacete, o Almería. Digo éstas como podría poner otras 10 o 12. Lo mismo digo para el Reina Sofía, u otros existentes en Madrid. No hablo de desmantelar ni retirar grandes obras permanentes, pero que algunas viajen cada 8 o 10 años por España, para hacer compañía a cientos de cuadros que están reposando el sueño de los justos en los almacenes me parece poco inteligente. Me guardo alguna expresión de mayor empaque. Y si en cultura, deportes y ocio, esto sería conveniente, mucho más lo es para las instituciones y organismos públicos. Acercar la política a los ciudadanos siempre es interesante e importante, y más lo sería si vieran como en su ciudad tienen la central de Correos, Telefónica, RENFE, TVE, Tribunal de Cuentas, o algunas secretarías generales y direcciones generales de Ministerios. Incluso algunos Ministerios podrían salir de Madrid para asentarse en cualquier capital de provincia. Al final, todo está más cerca y más accesible que años atrás. Lo que era lógico ha dejado de serlo, puesto que las distancias se han hecho asequibles con los nuevos medios de transporte. Y muchas de las indispensables reuniones y visitas presenciales han pasado a mejor vida. Entonces, ¿por qué no proceder a una descentralización territorial, y con ella política? Finalmente llevaríamos a cabo el federalismo de hecho, y con él, un sentido de mayor colaboración y participación en las decisiones colectivas. Espero que en el próximo Congreso del PSOE se hable y se discuta sobre este tema, porque conlleva una idea de España mucho más territorial y compartida. Nadie tema por la descentralización. Seguro refuerza al conjunto. Además, vistas las tensiones con algunos territorios, una decisión como esta, quitaría argumentos a los partidarios de la segregación. Además, ayudaría a esponjar la gran capital, y hacer muy atractivos destinos a capitales de provincia menos caras y muchos más gratas para la vida personal y familiar. En fin, veo muchas ventajas y realmente muy pocos inconvenientes. Espero ésta sea la conclusión como para debatirla y tenerla en el primer cajón para cuando sea factible su puesta en práctica.