PAVIMENTAT EL DARRER TRAM DEL CAMÍ RURAL DE LA RIERA DE MERLÈS – TERME MUNICIPAL DE BORREDÀ. El Consell Comarcal ha completat l’obra pendent, per un import de 35.000 euros. En el pla d’arranjament de camins aprovat pel CC, hi figurava la pavimentació amb formigó d’un tram d’uns 850 metres, que havia quedat pendent de l’anterior actuació , dos anys enrere. Aquesta setmana, l’empresa Castellot, ha dut a terme el tram final que anava del límit territorial de la comarca del Berguedà amb la del Ripollès ( Les Llosses) fins el Cobert de Puigcercós ( Borredà). Amb aquesta obra acabada, el camí rural de la Riera de Merlès ha quedat totalment pavimentat, entre l’Hostalet ( Les Llosses – Ripollès) i l’Hostal Sant Cristòfol ( Sta. Maria de Merlès – Berguedà). Es un traçat de 25 quilòmetres que uneix dues comarques, i suposa una millora substancial per a totes les activitats i persones que hi viuen. El primer tram de prop de 10 quilòmetres, el ferm és de formigó, i en els restants 15 quilòmetres és asfaltat. Han quedat enrere els vells problemes de transitabilitat amb nombrosos forats, i trams irregulars que suposaven un autèntic problema per a persones i vehicles. Les diverses actuacions d’ajuntaments i consells comarcals, s’han dut a terme al llarg de més de deu anys, però a la vista del resultat ha valgut la pena. Ahir com ex alcalde vaig voler veure el resultat final, i francament he de felicitar el bon resultat i sobretot veure finalitzat un pla de condicionament del camí rural, que ens havia portat a endegar tràmits i negociacions molt llargues i complicades. El resultat , ha valgut la pena. Borredà, 25 d’octubre de 2021 Joan Roma i Cunill, ex alcalde de Borredà